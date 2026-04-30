TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корпус морской пехоты США презентовал на выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне концепцию развития своих наземных войск под названием Ground Combat Element 2040 (GCE 2040), передает TWZ.

В основу концепции легла инициатива бывшего командующего корпусом генерала Дэвида Бергера по модернизации к 2030 году. Основное внимание уделяется не только оснащению новейшими технологиями, но и подготовке бойцов к их эффективному применению в бою.

Генерал-майор Джейсон Моррис отметил, что задача состоит в создании самого «летального и живучего» наземного элемента, способного действовать в любых условиях и интегрировать новые системы в течение ближайших трех бюджетных циклов. По его словам, концепция предусматривает акцент на подготовке личного состава, а не только на внедрении техники, что отражено в слогане «оснащать морпеха, а не машину».

В рамках GCE 2040 особое место занимают автоматизированные системы управления, интеграция искусственного интеллекта, а также применение автономных платформ для разведки и поражения целей. Видеоматериалы, показанные на презентации, подчеркивают, что новые технологии позволят быстрее обнаруживать и нейтрализовать угрозы во всех сферах, включая воздух, сушу и море. Также морпехи отмечают возрастание роли средств ПВО вплоть до уровня отделения из-за массового распространения ударных дронов.

В концепции прописан переход к распределенному командованию, усилению сетей разведки и связи, а также развитию взаимодействия с другими родами войск США и союзниками. Моррис подчеркнул, что подготовка кадров и адаптация к новым угрозам – ключ к успеху.

Отдельно подчеркивается, что опыт конфликтов последних лет, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке, подтверждает необходимость ускоренной адаптации к новым видам угроз, прежде всего беспилотным и высокотехнологичным.

