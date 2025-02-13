Google отказалась от запрета на использование ИИ при производстве оружия

Google объяснила изменение принципов применения ИИ ростом вовлеченности в мировые дела

Tекст: Максим Попов

Американская корпорация Google изменила свои принципы, касающиеся использования искусственного интеллекта, удалив из них пункт, который запрещал применение ИИ в разработках оружия, передает РИА «Новости». Как отметил главный юридический директор корпорации Кент Уокер, это решение вязано с возросшей вовлеченностью Google в мировые дела.

Уокер подчеркнул, что компания все чаще принимает участие в важных международных обсуждениях по вопросам, где она обладает значительной экспертизой, как, например, в кибербезопасности и биологических исследованиях. «Для общества важно, чтобы Google участвовала в таких дискуссиях», – заявил он на встрече с сотрудниками.

По его словам, преимущества изменений значительно перевешивают потенциальные риски, а прежний запрет на использование ИИ в оружии мешал более детальным обсуждениям, которые компания ведет в настоящее время.

Уокер добавил, что демократические страны должны лидировать в разработке ИИ, который способствует глобальному развитию и обеспечивает национальную безопасность.

Ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи, выступая на международном саммите в Париже, заявил, что искусственный интеллект (ИИ) через два-четыре года может стать неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Газета ВЗГЛЯД писала, что Google выступает против разрабатываемых Евросоюзом правил для регулирования ИИ, считая их шагом в неверном направлении.