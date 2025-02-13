За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Google отказалась от запрета на использование ИИ при производстве оружия
Google объяснила изменение принципов применения ИИ ростом вовлеченности в мировые дела
Корпорация Google обновила принципы применения ИИ, удалив пункт о запрете его использования в оружии, что объяснила ростом своей вовлеченности в мировые дела и стремлением участвовать в важных обсуждениях.
Американская корпорация Google изменила свои принципы, касающиеся использования искусственного интеллекта, удалив из них пункт, который запрещал применение ИИ в разработках оружия, передает РИА «Новости». Как отметил главный юридический директор корпорации Кент Уокер, это решение вязано с возросшей вовлеченностью Google в мировые дела.
Уокер подчеркнул, что компания все чаще принимает участие в важных международных обсуждениях по вопросам, где она обладает значительной экспертизой, как, например, в кибербезопасности и биологических исследованиях. «Для общества важно, чтобы Google участвовала в таких дискуссиях», – заявил он на встрече с сотрудниками.
По его словам, преимущества изменений значительно перевешивают потенциальные риски, а прежний запрет на использование ИИ в оружии мешал более детальным обсуждениям, которые компания ведет в настоящее время.
Уокер добавил, что демократические страны должны лидировать в разработке ИИ, который способствует глобальному развитию и обеспечивает национальную безопасность.
Ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи, выступая на международном саммите в Париже, заявил, что искусственный интеллект (ИИ) через два-четыре года может стать неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Газета ВЗГЛЯД писала, что Google выступает против разрабатываемых Евросоюзом правил для регулирования ИИ, считая их шагом в неверном направлении.