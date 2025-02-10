Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Google выступил против новых правил ЕС по искусственному интеллекту
Google выступил против новых правил Евросоюза для регулирования ИИ
Google выступает против разрабатываемых Евросоюзом правил для регулирования ИИ, считая их шагом в неверном направлении.
Американская корпорация Google выразила свое несогласие с новым сводом правил, разработанных Евросоюзом для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС.
Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил об этом в интервью европейскому изданию Politico. Предложенные правила должны конкретизировать положения закона, принятого в прошлом году, и касаются раскрытия информации о данных, использованных для обучения моделей ИИ, а также мер по борьбе с системными рисками.
По мнению Уокера, планы Евросоюза представляют собой «шаг в неверном направлении», поскольку Европа стремится усилить свою конкурентоспособность в сфере ИИ. Он подчеркнул, что некоторые требования новых правил выходят за рамки сферы регулирования ИИ или дублируют уже существующие нормы, что создает дополнительную нагрузку на индустрию. Уокер добавил, что пока преждевременно говорить о том, подпишет ли Google этот кодекс, и окончательное решение может быть принято после конференции по ИИ, которая пройдет в Париже 10–11 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия начала расследование в отношении Alphabet (Google), Apple и Meta* (признана в России экстремистской организацией) по подозрению в нарушении закона о цифровых рынках ЕС, а также приостановила штрафы для этих компаний.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ