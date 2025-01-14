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ЕС приостановил штрафы для Apple, Google и Meta
ЕС приостановил штрафы крупным IT-компаниям на время переоценки расследований
Европейский союз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta*, чтобы провести пересмотр текущих расследований в соответствии с правилами о цифровых рынках.
Европейский союз проводит переоценку ранее начатых расследований в отношении крупных технологических гигантов, таких как Apple, Google и Meta*, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Расследования были начаты в рамках правил ЕС о цифровых рынках. На время проверки компании не будут облагаться новыми штрафами, поскольку все решения и потенциальные санкции приостановлены.
Эта переоценка может повлиять на масштаб текущих расследований, которые начались с марта прошлого года. По словам источников, проверка включает анализ возможных последствий второго срока избранного президента США Дональда Трампа, хотя она не была начата в связи с его победой на выборах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Штрафы для крупных технологических компаний, таких как Apple, Meta и Alphabet, стали рутинной практикой.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ