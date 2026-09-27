Премьер Словакии Фицо усомнился в солидарности стран Евросоюза

Tекст: Елизавета Шишкова

Фицо усомнился в надежности европейских партнеров на фоне обострения ситуации с безопасностью, передает ТАСС.

«Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне ЕС договориться даже о равных ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность», – подчеркнул политик в интервью телеканалу та-3.

Политик отметил, что Европа движется к военному конфликту. По его мнению, одна из стран НАТО может спровоцировать столкновение, после чего от Словакии потребуют отправить солдат для защиты виновника эскалации. Фицо добавил, что некоторые европейские лидеры относятся к войне легкомысленно, воспринимая ее как компьютерную игру.

Глава правительства заверил, что Братислава не станет отправлять войска в случае провокации западного государства против России. Страна готова поддерживать союзников по НАТО иными путями, например, предоставляя логистическую помощь и инфраструктуру, согласно статье пять Североатлантического договора. Фицо также напомнил, что победить ядерную державу невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава словацкого правительства назвал статус полного военного нейтралитета подходящим для республики.

Ранее политик исключил отправку солдат для войны с Россией.

Премьер-министр выразил опасения из-за поиска альянсом предлога для масштабного столкновения.