Польша пригрозила закрыть границу с Россией и Белоруссией

Польша заявила о готовности заблокировать погранпереходы с Россией и Белоруссией

Tекст: Мария Иванова

Польша готова в любой момент перекрыть все пограничные переходы на восточной границе с Россией и Белоруссией, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы готовы, если бы возникла необходимость, заблокировать все пограничные переходы на восточной границе. У нас уже есть для этого оборудование», – сказал министр.

По его словам, польские силовые структуры располагают складами, фортификационными сооружениями и укреплениями, необходимыми для реализации такого сценария.

Косиняк-Камыш уточнил, что все эти запасы накапливаются в рамках программы «Восточный щит». Варшава запустила эту программу в 2024 году, планируя выделить на нее 2,5 млрд долларов за четыре года.

Цель программы – создание военной инфраструктуры на восточном фланге страны, вдоль границы с Россией и Белоруссией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство национальной обороны Польши сформировало новое военное подразделение для охраны восточной границы.

Немецкие военные специалисты совместно с польской армией приступили к возведению оборонительной инфраструктуры на границе с Белоруссией и Калининградом.

Ранее польские силовики уже установили колючую проволоку и металлическое заграждение на одном из пунктов пропуска на границе с Белоруссией.