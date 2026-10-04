Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Анонсирована встреча Путина с лучшими учителями России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с лучшими учителями страны и посетит саммит СНГ в Туркмении, сообщил автор информационной программы «Вести» Павел Зарубин.
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет встречу с лауреатами премии «Учитель года», передает РИА «Новости».
Кроме того, глава государства совершит визит в Туркмению для участия в саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств, сообщил Зарубин.
Также ожидается, что российский лидер откроет одно из высокотехнологичных предприятий. Помимо этого, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента Елена Ямпольская анонсировала встречу главы государства с лауреатами педагогического конкурса.
Накануне в Москве стартовали Всероссийский форум классных руководителей и первый форум директоров школ.
Путин подчеркнул невозможность замены живых педагогов искусственным интеллектом.