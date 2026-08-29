Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом
Путин: Никакие технологии не смогут заменить учителя
Никакие новые технологии, включая интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить профессию учителя, подчеркнул президент России Владимир Путин.
Путин заявил об этом в субботу во время визита в Московский педагогический государственный университет в преддверии Дня знаний, передает РИА «Новости».
«Никакие современные средства, а они, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, они, конечно, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника», – сказал глава государства на встрече с педагогами.
Путин отметил, что сомнения в необходимости учителей возникали еще с появлением книг, а позже – телевидения и интернета. Однако миссия педагога заключается не только в передаче знаний, но и в обучении самостоятельному мышлению. Задача наставника – помочь молодому поколению ориентироваться в информационном поле и находить действительно важное, подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.