Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин по-китайски приветствовал белгородского учителя китайского языка
Президент России Владимир Путин поприветствовал преподавателя из Белгородской области на китайском языке во время встречи с представителями сферы образования.
Глава государства встретился с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов, передает ТАСС. В ходе мероприятия российский лидер обратился к учителю китайского языка из Белгородской области Дмитрию Баланчукову.
«Нихао!», – сказал Путин, узнав о специализации молодого преподавателя.
Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.
В прошлом году преподаватель китайского языка из Белгородской области Дмитрий Баланчуков стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее российский лидер заявлял о постоянном увеличении значения китайского языка.