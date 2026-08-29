Учитель года предложил Путину организовать экскурсии на уникальные производства

Tекст: Вера Басилая

Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года Дмитрий Баланчуков предложил организовать для педагогов посещение уникальных высокотехнологичных производств России в качестве дополнительной меры поддержки, передает РИА «Новости».

Баланчуков, преподающий китайский и английский языки в Белгородской области, рассказал Путину, что недавно вернулся из экспедиции на Северный полюс, которая стала призом за победу в конкурсе.

«Есть предложение организовать такие экспедиции. Не обязательно, конечно, на Северный полюс всех везти, но все же, может быть, экспедиции, экскурсии на уникальные высокотехнологичные производства или объекты нашей страны… в качестве дополнительной меры поддержки», – сказал он.

Кроме того, педагог предложил создать на базе Центра знаний «Машук» или в Сириусе специальные курсы для молодых учителей. По его задумке, ветераны педагогического труда могли бы выступать там в роли лекторов и наставников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года преподаватель китайского языка Дмитрий Баланчуков стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года – 2025».

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