Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.
Президент России Владимир Путин встретился с преподавателями и лауреатами олимпиад в Московском педагогическом государственном университете и поздравил с приближающимся Днем знаний, передает РИА «Новости».
«Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся первым сентября», – сказал Путин. Он выступил в ходе открытия новых объектов образования, которое прошло в режиме видеоконференции.
Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.