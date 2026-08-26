Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Рособрнадзор сообщил о дате публикации демоверсий ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев сообщил о публикации демоверсий ЕГЭ 28 августа
Демоверсии ЕГЭ-2027 будут опубликованы 28 августа, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о предстоящей публикации демоверсий единого государственного экзамена на 2027 год, передает РИА «Новости».
Документы станут доступны для ознакомления уже 28 августа.
«Буквально в пятницу будут опубликованы демоверсии единого государственного экзамена», – сказал Музаев в ходе Всероссийского педагогического августовского совещания.
Глава ведомства также подчеркнул, что содержание экзаменационных заданий будет полностью соответствовать школьной программе. По его словам, никаких расхождений между вопросами ЕГЭ и материалами учебников не предвидится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единого государственного экзамена в 2027 году.
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