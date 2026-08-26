Рособрнадзор сообщил о дате публикации демоверсий ЕГЭ

Эксперты рассказали о способах получения денег на школьную форму

Экономист Балынин: Выплата на школьную форму в Москве превысила 14 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

Многодетные семьи в России имеют право на получение региональных выплат или электронных сертификатов для покупки школьной и спортивной формы, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин изданию Газета.Ru.

Размер финансовой помощи и порядок ее оформления варьируются в зависимости от субъекта страны.

«Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 827 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от шести до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление. В Ямало-Ненецком автономном округе действует электронный сертификат школьника номиналом 16 965 рублей. Его получают многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Деньги зачисляют на карту «Мир», подключенную к программе «Морошка», и разрешают потратить на одежду, обувь, спортивную форму и канцтовары в магазинах-партнерах и специальном разделе маркетплейса», – отметил Балынин.

Эксперт уточнил, что в Новосибирской области многодетным семьям выделяют по четыре тыс. рублей на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом в некоторых регионах вместо денежных средств предусмотрены готовые наборы.

Например, в Подмосковье такие комплекты выдают первоклассникам из семей, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Экономист рекомендовал родителям узнавать о доступных мерах поддержки в местных органах соцзащиты, многофункциональных центрах или через портал госуслуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем году подготовка к учебному процессу обойдется родителям в среднем от 17 до 19 тыс. рублей.

В Общественной палате России предложили ввести единовременную выплату к 1 сентября для всех семей со школьниками. При этом разовой федеральной финансовой помощи к началу учебного года в 2026 году не предусмотрено.