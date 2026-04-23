«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».3 комментария
Глава Минобрнауки заявил о внедрении новой специальности в вузах
Отечественные высшие учебные заведения приступят к обучению студентов проектированию и эксплуатации современных беспилотных аппаратов, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Студенты российских университетов смогут освоить профессию создателя автономных мобильных систем, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе профильного форума.
«Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», – подчеркнул министр.
Руководитель ведомства добавил, что технологический прогресс серьезно трансформирует рынок труда. В результате меняются сроки обучения и внутреннее наполнение образовательных программ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования из-за кардинальных технологических перемен.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике.
Для внедрения новой образовательной модели ведомство подготовило проект соответствующих изменений в федеральный закон.