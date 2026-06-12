Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»
Зеленский предупредил о возможных ракетных ударах «Орешником» в ближайшие дни
Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредив о вероятности масштабных атак с использованием «Орешника».
Глава киевского режима обратился к жителям страны с предупреждением об опасности. По его словам, руководство Украины осознает планы командования России, делающего ставку на применение высокотехнологичного вооружения, передают «Вести».
«Сегодня и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинцы должны рассчитывать на собственную внимательность и беречь свои жизни. Одновременно Воздушные силы ВСУ выпустили предупреждение о высокой вероятности применения баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, что вызвало слухи о возможном использовании комплекса «Орешник». В России официальных заявлений о новом применении этого оружия не делали.
Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».