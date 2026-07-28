Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников
Средства ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали четыре дрона, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Дежурные расчеты оборонного ведомства пресекли попытку атаки на столичный регион, передает канал Сергея Собянина на платформе Max.
Глава города подтвердил информацию о перехвате вражеских аппаратов на подступах к мегаполису.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.
Ранее во вторник Собянин сообщал, что за десять часов в сторону Москвы направили более 390 дронов.
За минувшую ночь над Россией сбили 356 украинских дронов.