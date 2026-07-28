Чемпиона России по марафону сбила машина в Москве

Марафонец Алексей Реунков получил переломы позвонков и травму колена в ДТП

Tекст: Мария Иванова

Спортсмен пострадал в результате дорожного инцидента, передает ТАСС. Авария произошла в понедельник, когда легкоатлет ехал на велосипеде по тротуару. Автомобиль сбил мужчину при выезде из двора.

«Сейчас я себя чувствую более-менее нормально», – рассказал Реунков. Водитель помог пострадавшему подняться и отвез его в травмпункт. Стороны решили не доводить дело до суда, виновник аварии обязался оплатить лечение.

Врачи диагностировали у бегуна перелом остистых отростков позвонков и травму колена. По словам медиков, на восстановление спины уйдет около трех или четырех недель, однако повреждение ноги может потребовать больше времени.

Из-за полученных травм 42-летний марафонец вынужден пропустить Спартакиаду, забег на которой запланирован на 23 августа. Участие спортсмена в Московском марафоне, до которого остается два месяца, пока находится под вопросом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года Алексей Реунков выиграл чемпионат России по марафону в Казани.

В июне бывший футболист сборной России Федор Кудряшов пострадал в дорожной аварии на Кутузовском проспекте.