ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 842 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 191 280 беспилотников, 667 ЗРК, 30 339 танков и других бронемашин, 1 766 боевых машин РСЗО, 35 933 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 675 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России также поразили логистические центры ВСУ и цеха сборки БПЛА

Во вторник ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев». Минобороны также показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве.