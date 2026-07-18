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В Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины
ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух подозреваемых в госизмене женщин
Сотрудники спецслужб выявили в Крыму двух пособниц украинской разведки, которые занимались подготовкой терактов, шпионажем и финансированием вражеской армии на территории полуострова.
Правоохранители задержали подозреваемых в государственной измене, передает РИА «Новости».
«Установлено, что жительница Ялты, уроженка Николаевской области, 1967 года рождения, посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta*, запрещенной в РФ как экстремистская - ред.) инициативно установила контакт с сотрудником СБУ», – говорится в сообщении.
По заданию кураторов женщина спрятала компоненты взрывчатки в тайнике. Позже этот схрон использовали для подрыва автомобиля капитана первого ранга Валерия Транковского в Севастополе 13 ноября 2024 года. Офицер получил смертельные ранения от сработавшего самодельного устройства мощностью около 200 граммов тротила.
Вторая фигурантка, 34-летняя жительница Кировского района Крыма, перевела пять тысяч гривен на счета украинских войск для закупки снаряжения. Она также собирала данные о топливной инфраструктуре и военном аэродроме в Крыму. Информацию шпионка планировала передать родственнику, сотруднику погранслужбы Украины, однако сделать этого не успела, посольку была задержана ФСБ.
Обе злоумышленницы арестованы по решению суда. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали двоих причастных к убийству офицера Валерия Транковского россиян.
В начале июля спецслужбы уже арестовали в Крыму двух собиравших радиоуправляемую бомбу украинских агентов.
Неделей позже суд в Краснодаре отправил под стражу готовившего покушение на высокопоставленного военного диверсанта.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ