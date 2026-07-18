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МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП на остановке в Чебоксарах
В МВД возбудили уголовное дело после того, как в столице Чувашии молодой автомобилист протаранил остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, а мужчина попал в больницу.
В управлении МВД по Чувашии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла вечером 17 июля на Московском проспекте в Чебоксарах. Автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 18-летний водитель, вылетел на тротуар, сбил дорожный знак и въехал в остановку «Улица Афанасьева». Под колесами оказались два пешехода.
Жертвой аварии стала 63-летняя женщина, она скончалась от полученных травм. Еще один пострадавший, 61-летний мужчина, был госпитализирован в бессознательном состоянии. «Освидетельствование водителя иномарки не выявило признаков опьянения», – отметили в ведомстве.
По предварительной версии, юноша уснул за рулем из-за переутомления. Сам он отказался давать показания. В прокуратуре региона уточнили, что права автомобилист получил чуть больше месяца назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером в Чебоксарах 18-летний водитель автомобиля Renault Logan врезался в остановочный павильон с людьми.
Ранее в Новосибирске 19-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения сбил шестерых пешеходов возле остановки. До этого суд Нижнего Новгорода арестовал 18-летнего виновника смертельного наезда на остановку общественного транспорта.