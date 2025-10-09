Появились подробности о сбившем людей на остановке в Новосибирске водителе

МВД: Сбивший людей в Новосибирске водитель в момент ДТП был в нетрезвом виде

Tекст: Вера Басилая

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что за рулем автомобиля Volkswagen Polo находился молодой человек 2006 года рождения. В результате наезда пострадали шесть человек, все они были госпитализированы, передает РИА «Новости».

Как уточнили в областном управлении МВД, у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В прокуратуре Октябрьского района сообщили, что водитель, совершивший наезд на людей у остановки в Новосибирске, управлял машиной без водительских прав на арендованном автомобиле.

Правоохранители выяснили, что автомобиль был взят в аренду через сервис каршеринга с помощью аккаунта другого человека. Прокуратура Октябрьского района начала проверку по факту происшествия и выясняет обстоятельства, при которых он без прав получил доступ к машине.



По данным областного Минздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом, еще один получил травмы средней степени тяжести.

Напомним, в Новосибирске автомобиль въехал в остановку, пострадали люди.

Ранее в центре Москвы электросамокатчик сбил беременную многодетную женщину на остановке, возбуждено уголовное дело.

В мае в центре Петербурга женщина за рулем Mercedes врезалась на внедорожнике в террасу кафе, в результате чего гражданин Сирии получил перелом голени.

