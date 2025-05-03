Женщина на Mercedes въехала в толпу у кафе в Петербурге

Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией

Политолог Соколов: Давление на АдГ не отменит ее сторонников и активистов

Tекст: Андрей Резчиков

«Решение о признании АдГ экстремистской партией упростит ряд процедур, направленных на официальный запрет партии на территории ФРГ. Несмотря на то, что решение контрразведки не несет в себе запретительного статуса, оно облегчает разные проверочные мероприятия со стороны правоохранительных органов Германии», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

Новый статус АдГ дает возможность политическим оппонентам использовать его в качестве аргументов в пользу запрета партии: «Это еще один шаг в сторону увеличения давления на немецкую оппозицию».

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от поспешного запрета АдГ, несмотря на новую классификацию. Это не означает, впрочем, что он вступился за оппонентов. «Шольц может позволить себе большую гибкость в высказываниях, чем прежде, – пояснил эксперт. – Его позиция определяется не симпатиями к «Альтернативе для Германии», а национальными соображениями».

Запрет АдГ сам по себе «не отменит ее сторонников и активистов из жизни страны»: «Они никуда не денутся, а вокруг них в результате тех процедур, которые будут связаны с запретом, начнут объединяться избиратели, в глазах которых АдГ будет несправедливо страдающей за свои политические идеалы. Шольц понимает эти последствия и призывает действовать осмотрительно».

Ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» правоэкстремистской партией на всей территории страны. Это первый случай в современной истории Германии, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.

Агентство заявляет, что теперь у него есть неопровержимые доказательства того, что партия работает против демократической системы Германии. В отчете на тысячу страниц упоминаются нарушения основных конституционных принципов, таких как человеческое достоинство и верховенство закона.

В заявлении лидеров партии Алис Вайдель и Тино Хрупаллы действия силовиков названы «серьезным ударом по немецкой демократии» с политическим расчетом на то, чтобы нанести ущерб АдГ перед возможной сменой правительства.

В 2023 году ведомство присвоило статус экстремистских отделениям АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, что дало федеральным властям право использовать дополнительные меры наблюдения и контроля за партийцами.

Для полного запрета партии потребуется одобрение Высшего конституционного суда ФРГ и поддержка национального правительства или парламента.

До сих пор на федеральном уровне АдГ лишь подозревалась в экстремизме – этот статус подразумевал меньшую угрозу. В июне прошлого года Институт прав человека Германии опубликовал доклад, в котором заявлялось, что условия для запрета АдГ уже выполнены. Представители самой партии обвинили власти страны в преследовании и попытках подавления инакомыслия.