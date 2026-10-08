Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
МВД дало родителям советы по защите детей от телефонных мошенников
МВД посоветовало родителям обсуждать с детьми схемы телефонных мошенников
Родителям выстраивать с детьми доверительные отношения для защиты от телефонных мошенников и обсуждать схемы, которые используют аферисты, сообщил первый замглавы управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин.
«Родителям важно выстроить с детьми доверительные отношения, чтобы ребенок при любой сомнительной ситуации мог смело обратиться за консультацией и не замалчивал возникшую проблему», – заявил Калинин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что необходимо регулярно обсуждать с детьми схемы мошенников и объяснять, что настоящие сотрудники полиции, ФСБ, банков или школ никогда не просят деньги, коды из СМС или данные банковских карт.
Калинин подчеркнул, что детям не следует выполнять просьбы собеседников о помощи с переводом денег или участии в «секретных операциях», поскольку такие предложения исходят исключительно от преступников.
В МВД ранее раскрыли основные приемы телефонных мошенников против детей.
Ведомство называло главный признак телефонного мошенника.
Полиция также предупреждала о психологических манипуляциях, используемых злоумышленниками.