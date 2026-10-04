Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
МВД предупредило о психологических манипуляциях телефонных мошенников
В Министерстве внутренних дел России предупредили граждан об опасности эмоционального давления со стороны телефонных злоумышленников, требующих перевести средства на «безопасные счета».
Правоохранительные органы призвали граждан не поддаваться на угрозы телефонных аферистов, передает РИА «Новости». Злоумышленники убеждают потенциальных жертв, что их деньги находятся в опасности и требуют срочного перевода на «безопасный счет».
«Мошенники часто давят на эмоции: «ваши деньги в опасности», «нужно срочно спасти средства», «переведите на безопасный счет»... Следственный департамент МВД России и УБК МВД России призывают не поддаваться угрозам собеседника, кем бы он ни представлялся», – подчеркнули в ведомстве.
В министерстве добавили, что главная цель преступников – вывести человека из равновесия. Испытывая страх и тревогу, жертва теряет способность мыслить критически и начинает послушно выполнять все указания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел посоветовало немедленно прекращать разговор при требованиях перевести деньги на «безопасный» счет.
Телефонные аферисты часто пугают жертв блокировкой номера и подозрительными переводами.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк призвала граждан игнорировать любые звонки от неизвестных лиц.