МВД предупредило о психологических манипуляциях телефонных мошенников

Tекст: Ольга Иванова

Правоохранительные органы призвали граждан не поддаваться на угрозы телефонных аферистов, передает РИА «Новости». Злоумышленники убеждают потенциальных жертв, что их деньги находятся в опасности и требуют срочного перевода на «безопасный счет».

«Мошенники часто давят на эмоции: «ваши деньги в опасности», «нужно срочно спасти средства», «переведите на безопасный счет»... Следственный департамент МВД России и УБК МВД России призывают не поддаваться угрозам собеседника, кем бы он ни представлялся», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что главная цель преступников – вывести человека из равновесия. Испытывая страх и тревогу, жертва теряет способность мыслить критически и начинает послушно выполнять все указания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел посоветовало немедленно прекращать разговор при требованиях перевести деньги на «безопасный» счет.

Телефонные аферисты часто пугают жертв блокировкой номера и подозрительными переводами.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк призвала граждан игнорировать любые звонки от неизвестных лиц.