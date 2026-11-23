Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На участках фронта в Сумской области продолжаются тяжелые бои, на ряде направлений украинские подразделения предпринимают попытки инфильтрации и лобовых атак.

В Сумском районе идут ожесточенные встречные бои, ВСУ безуспешно пытаются атаковать в районе Алексеевки. В Шосткинском районе штурмовые подразделения группировки «Север» зачищают лесопосадки возле Коренка. В Краснопольском районе по позициям ВСУ продолжают работать артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Спасское, Пушкаревка, Вакаловщина, Симоновка, Новая Слобода, Эсмань и Фотовиж.

На Харьковском направлении продолжается продвижение штурмовых групп группировки «Север» при поддержке авиации ВКС России, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Чугуева, Золочева, Макарово, Подсреднего, Новоселовки, Шевченково, Хатнего, Плоского, Голубовки, Колодезного, Веселого, Малиновки, Великого Бурлука, Лебедевки, Циркунов и Избицкого.

На Липцовском направлении идут тяжелые встречные бои в направлении Шопино и южнее Новой Казачьей. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы группировки «Север» развивают успех в районе Бугаевки, также есть продвижение в районе Приколотного.

Сообщается, что в Черниговской области расчеты ударных беспилотников типа «Герань» нанесли удары по позициям ВСУ в районе Тихоновичей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль село Сосновый Бор в Харьковской области.

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