Петербургская биржа зафиксировала падение объема торгов нефтепродуктами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Общий объем торгов нефтепродуктами на площадке по итогам текущего года будет меньше прошлогоднего, однако ситуация не выглядит катастрофической за счет сильных результатов первого полугодия, пишет ТАСС.

«Первое полугодие было хорошим. Я вижу – то есть там мы шли на уровне прошлого года. За прошлый год было 37 млн тонн нефтепродуктов, в этом году будет меньше, но не катастрофически, потому что первое полугодие было очень успешным», – сказал Артемьев в кулуарах Транспортной недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Петербургской бирже зарегистрировали первые внебиржевые сделки с автомобильным бензином и дизелем.

Вице-премьер Александр Новак заявил об обсуждении властями возможности обязательной продажи топлива пониженного экологического класса только через биржу.

Также глава биржи Игорь Артемьев сообщил о триллионных потерях России из-за непрозрачного расчета котировок международными ценовыми агентствами.