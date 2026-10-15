Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.5 комментариев
Власти обсудили продажу топлива низкого класса только через биржу
Новак сообщил о планах России продолжать импорт бензина до конца года
Вице-премьер Александр Новак заявил, что власти обсуждают возможность обязательной продажи топлива пониженного экологического класса только через биржу, а также планируют продолжить импорт бензина до конца года.
Власти рассматривают предложение обязать компании продавать топливо низкого экологического класса исключительно на биржевых торгах, передает ТАСС.
«Сейчас мы на штабе рассмотрели вместе с компаниями, Минэнерго, и общее предложение, чтобы топливо шло через биржу для того, чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его», – заявил Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
Кроме того, Россия планирует продолжать импорт бензина как минимум до конца года для обеспечения внутреннего рынка и восполнения запасов, сниженных в летний период. По словам вице-премьера, доля импортного топлива на российском рынке остается стабильной и составляет около 10%.
Ранее правительство разрешило производить, ввозить и выпускать в оборот бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду розничные цены на бензин и дизельное топливо в России пошли на спад.
Александр Новак сообщил о планах обсудить мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.
Во вторник сообщалось, что ситуация на российском рынке горючего стабилизировалась.