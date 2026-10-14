Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Новак: Власти обсудят мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
Власти России обсуждают предложение о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Вчера на штабе это предложение прозвучало, сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, Минэнерго. В целом предложение рассматривается сейчас», – заявил Новак в ходе Российской энергетической недели, передает ТАСС.
При этом он не стал уточнять, когда такой мораторий может быть введен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сообщалось, что Россия решила увеличить поставки бензина из Белоруссии.
В марте Минфин заявил о сохранении топливного демпфера.
Президент Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера до мая.