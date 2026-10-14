Новак: Власти обсудят мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу

Tекст: Ольга Иванова

«Вчера на штабе это предложение прозвучало, сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, Минэнерго. В целом предложение рассматривается сейчас», – заявил Новак в ходе Российской энергетической недели, передает ТАСС.

При этом он не стал уточнять, когда такой мораторий может быть введен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сообщалось, что Россия решила увеличить поставки бензина из Белоруссии.

В марте Минфин заявил о сохранении топливного демпфера.

Президент Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера до мая.