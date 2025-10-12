Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера до мая

Tекст: Ольга Иванова

Путин с 1 октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, пишет РИА «Новости». Соответствующий указ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается: «Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5».

Демпфер – это механизм, регулирующий выплаты нефтяным компаниям, чтобы сгладить разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо. Мораторий фактически замораживает возможность обнуления выплат, что призвано стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Ранее обсуждалась возможность корректировки демпфера из-за колебаний стоимости топлива, однако введение моратория позволит сохранить прежний порядок расчетов до мая 2026 года. Решение принято в ожидании изменений в Налоговый кодекс, которые могут быть рассмотрены в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о временном освобождении от уплаты акцизов на дизель, произведенный с добавлением авиакеросина.