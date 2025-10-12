Путин отменил акцизы на дизель из авиакеросина до мая 2026 года

Tекст: Ольга Иванова

Отмена акцизов на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином, вступила в силу с 1 октября, передает РИА «Новости». Новое правило распространяется не только на топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах, но и на продукцию, выпущенную российскими компаниями без свидетельства о регистрации лица, осуществляющего переработку нефтяного сырья.

В тексте указа отмечается: «Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья».

Как правило, таким способом выпускается зимний сорт дизельного топлива. Мера будет действовать ограниченный срок – с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.