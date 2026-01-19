Путин предложил Совбезу обсудить роль России в создании многополярного мира

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы государства, второй вопрос повестки дня касается именно этой темы, передает РИА «Новости».

«Второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», – подчеркнул Путин.

Президент также обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой представить свои предложения по этой теме.

Помимо этого, участники совещания рассмотрели текущие вопросы в сфере безопасности, что, по словам Путина, стало первым пунктом повестки.

Оперативное совещание Совбеза РФ прошло в понедельник и стало первым в 2026 году. Предыдущее заседание Совета безопасности состоялось 26 декабря 2025 года. Его темой стал вопрос развития искусственного интеллекта для нужд обороны и безопасности.