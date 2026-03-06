Tекст: Алексей Дегтярёв

Военная техника и средства поражения попадают на черный рынок из Сумской области для бандформирований за рубежом, сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что поставки проводятся в массовых объемах.

Эти криминальные товары закупают группировки в восточноевропейских странах. Расследования в одном из соседних государств вынудили Киев отреагировать: бюро расследований задержало несколько офицеров частей, дислоцированных в Сумах.

Ранее Еврокомиссия признала попадание западного оружия с Украины на черные рынки. Правоохранители задержали преступную группу за попытку сбыта крупной партии вывезенного из прифронтовых районов вооружения. Российские силовые структуры раскрыли детали схемы поставок военными оружия и взрывчатки криминальным кругам.