О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
Преступники в ЕС оказались получателями оружия из Сумской области
Сумская область стала ключевым поставщиком вооружения и боеприпасов для криминальных структур сопредельных европейских государств, сообщил источник в российских силовых структурах.
Военная техника и средства поражения попадают на черный рынок из Сумской области для бандформирований за рубежом, сказал собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что поставки проводятся в массовых объемах.
Эти криминальные товары закупают группировки в восточноевропейских странах. Расследования в одном из соседних государств вынудили Киев отреагировать: бюро расследований задержало несколько офицеров частей, дислоцированных в Сумах.
Ранее Еврокомиссия признала попадание западного оружия с Украины на черные рынки. Правоохранители задержали преступную группу за попытку сбыта крупной партии вывезенного из прифронтовых районов вооружения. Российские силовые структуры раскрыли детали схемы поставок военными оружия и взрывчатки криминальным кругам.