На Украине задержали группу за попытку сбыта крупной партии оружия с фронта

Tекст: Денис Тельманов

В Киевской и Днепропетровской областях была обезврежена преступная группировка, подготовившая к подпольной продаже крупную партию оружия, сообщает РИА «Новости».

Правоохранители задержали организатора группы, двух его сообщников и трех уголовников, которые пытались сбыть средства поражения, говорится в сообщении СБУ.

У подозреваемых изъяты 75 образцов стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова, 38 боевых гранат, более 20 взрывателей, два гранатомета и 13 тыс. патронов. Оружие и боеприпасы были вывезены фигурантами из прифронтовых районов Украины.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США реализуют военную технику странам НАТО без скидок, а большая часть поставок впоследствии направляется на Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров США и России в Москве и подчеркнул дальнейшее вооружение Украины странами альянса.

Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, разрешающие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.