Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
МИД призвал россиян срочно покинуть Иран
Министерство иностранных дел России вновь рекомендовало соотечественникам временно не ездить в Иран, а уже находящимся там согражданам как можно скорее покинуть страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что МИД России настоятельно советует гражданам воздержаться от поездок в Иран и просит находящихся там срочно покинуть страну, передает ТАСС.
Также представитель МИД сообщила, что тем, кто пока остается в Иране, рекомендуется поддерживать связь с российскими дипломатами.
Захарова также выразила признательность властям Азербайджана, Армении и Туркменистана за помощь при эвакуации россиян через соответствующие сухопутные границы. По ее словам, 3 марта в Азербайджан была экстренно вывезена большая группа женщин и детей – членов семей сотрудников российского посольства, откуда они вылетели в Москву.
Отдельно официальный представитель МИД поблагодарила Туркмению за масштабную поддержку при организации безопасного маршрута эвакуации россиян из подвергнувшегося американо-израильской агрессии Ирана. Захарова подчеркнула, что Россия ценит подобную дружбу и всегда готова прийти на помощь гражданам других государств, приводя в пример практику оказания поддержки во время пандемии в 2020 году.
В завершение она отметила, что Москва не забудет содействие своих партнеров и еще раз передала слова благодарности властям Туркменистана, Армении и Азербайджана за организацию альтернативных маршрутов для россиян, покидающих Иран.
Спецборт МЧС России с россиянами, ранее покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву.
Двое сотрудников российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через азербайджанскую границу.
Власти Азербайджана организовали вывоз 131 гражданина России автобусами в Баку.