Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский заявляет, что новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с пятого по восьмое марта, передает РИА «Новости».

По его словам, встреча предполагалась в Абу-Даби, ориентировочно 5 или 6 марта, однако точное место проведения пока не подтверждено из-за продолжающихся боевых действий.

Зеленский отметил, что встреча не отменена, обсуждаются альтернативные площадки, включая Турцию и Швейцарию. Он подчеркнул: «Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок (ОАЭ, Турция, Швейцария – ред.) касаемо встречи, но ждем ответа от партнеров».

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

Президент Владимир Путин получает полные сведения о любых встречах российских представителей с иностранными коллегами.

Песков отмечал, что определять текущую стадию переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас преждевременно.