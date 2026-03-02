Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в период с 5 по 8 марта, причем среди возможных площадок называют Абу-Даби, Турцию и Швейцарию.
Владимир Зеленский заявляет, что новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с пятого по восьмое марта, передает РИА «Новости».
По его словам, встреча предполагалась в Абу-Даби, ориентировочно 5 или 6 марта, однако точное место проведения пока не подтверждено из-за продолжающихся боевых действий.
Зеленский отметил, что встреча не отменена, обсуждаются альтернативные площадки, включая Турцию и Швейцарию. Он подчеркнул: «Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок (ОАЭ, Турция, Швейцария – ред.) касаемо встречи, но ждем ответа от партнеров».
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.
Президент Владимир Путин получает полные сведения о любых встречах российских представителей с иностранными коллегами.
Песков отмечал, что определять текущую стадию переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас преждевременно.