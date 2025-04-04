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    4 апреля 2025, 11:50 • В мире

    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Николай Стороженко

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт.

    Все чаще в различных источниках можно увидеть съемки военных кладбищ на Украине. Города разные: Харьков, Львов, Киев, Винница, но видеоряд везде одинаковый – секторы захоронений с проездами между ними. Много секторов и много могил. Буквально – за горизонт.

    Впрочем, судить можно не только по кадрам. Есть подсчеты Минобороны России. По данным российского Генштаба, потери Украины убитыми и ранеными на конец прошлого года составляли около одного миллиона человек.

    Классическое соотношение погибших к раненым – один к двум. Правда, для такого соотношения нужна четкая работа санитаров и своевременная эвакуация раненых. С последним у Украины как раз большие проблемы, так что погибших может быть и больше – не треть, а до половины от суммарных потерь. То есть как минимум сотни тысяч погибших.

    Ролики с кладбищами появляются теперь, но готовить места под новые захоронения на Украине начали загодя. И с большим запасом: летом 2023 года сообщалось о строительстве кладбищ, рассчитанных на 1,5 млн захоронений.

    Примерно половина от запланированного (600-800 тысяч) вместит так называемое Национальное военно-мемориальное кладбище. У Зеленского, видимо, решили: чем мы хуже США? У них есть Арлингтонское военное кладбище – и у нас похожее будет. Еще и лучше. На Арлингтонском-то – всего 400 тысяч.

    Это, конечно, горькая ирония. А вот дальше – прямая цитата. «Могу сказать, что первые захоронения 100% состоятся в этом году. Но мы эти сроки будем ускорять, и, я думаю, к началу осени – середине осени мы начнем хоронить наших воинов», – обещал в июле 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

    Сомнительный энтузиазм, конечно. Но рендеры проекта его немного проясняют. На них можно видеть колумбарную стенку с надписью: «Вечная память героям».

    Самой Украине неполных 34 года, тогда как средний возраст солдат в ВСУ – 45 лет. Вечности Украине действительно не хватает. Вечности и ответа на вопрос: зачем это всё?

    А ведь этот вопрос после войны неизбежно встанет. Он и сейчас звучит, но в условиях тотальной украинской цензуры его удается глушить и забалтывать. Но после любой войны ее причины, ход и последствия всегда переосмысливаются. А значит, уйти от этого вопроса Украине и украинцам не удастся. Как и Зеленскому.

    И если три года назад война велась, как заявляло руководство киевского режима, за границы 1991 года и «репарации от России», то сегодня на повестке – как не дать Трампу оттяпать украинские недра. Ну и кладбища. Других итогов войны для Украины не просматривается.

    17 лет назад проверить долготерпение российского медведя решила Грузия под руководством Михаила Саакашвили. Тогда принуждение Грузии к миру уложилось в пять дней, за которые с грузинской стороны погибли порядка 400 человек. Тоже немало, но не 400 тысяч же. И не 600.

    И ничего, небо не рухнуло на Землю. Произошла демилитаризация Грузии. Смена власти на гораздо более вменяемых, чем Саакашвили, руководителей. Причем не под давлением или присмотром России, а полностью самостоятельно.

    Россия не оккупировала Грузию – лишь гарантировала суверенитет стран и народов, которые десятилетиями хотели жить независимо от Тбилиси. С тех пор отношения Грузии и России только улучшились. Причем настолько, что Тбилиси категорически отказывается открывать против Москвы «второй фронт», вводить санкции и даже де-факто присоединился к к российской ценностной повестке.

    «Может, можно было как Грузия?» – это и вопрос, и приговор банде Зеленского. Поэтому одна из задач киевского режима – все время объяснять населению Украины, почему грузинский вариант им бы не подошел.

    Собственно, объяснение у них давно заготовлено: Буча и все, что она должна, по мысли устроителей этой фальшивки, символизировать. Миф о том, будто в Москве ненавидят Украину и украинцев. Хотят буквально стереть их с лица земли. А значит, любые жертвы оправданы, ибо на кону стоит буквально все. Судьба не горстки националистов, захвативших власть, а всей страны и всего народа.

    Тогда, в 2022 году украинцам подсунули Бучу так же, как матадор трясет красной тряпкой перед быком. Сегодня уже мало кто это помнит, но весной 2022 года 59% украинцев выступали за дипломатический путь урегулирования конфликта. И лишь потом, когда о Буче вовсю «раструбили по Би-би-си», процент сторонников войны «до победного» подскочил до 80-90% и какое-то время держался в этих пределах.

    История с Бучей была пугалом для обывателя, мотивацией мобилизации. И конечно же, оправданием срыва переговоров в Стамбуле.

    А после того, как, апеллируя к Буче, заполнили первые секторы военных кладбищ, оправдание стало звучать иначе: ну вот смотрите, сколько ребят погибло. Плюс Буча. И что теперь – просто сдаться?!

    Более того, постепенно миф о Буче и прочих зверствах стал рассеиваться. А кладбища – наоборот, расширялись, подкрепляя новое оправдание. Даже Илон Маск, живущий совершенно в ином информационном пузыре, считал эту схему. Проиллюстрировав ее известным примером (картинкой) с вагонеткой: «Ты можешь остановить ее в любой момент, но тогда все, кого она переехала, погибли зря».

    В этом смысле пышные проекты военных кладбищ – логичное продолжение фальшивки про Бучу. Киевский режим не может признать, что все, случившееся в последние три года – и даже с 2014-го – было зря. Что можно было даже Донецкую и Луганскую области в составе Украины сохранить до какого-то времени – если хоть кто-то еще помнит, о чем говорилось в Минских соглашениях. Избежав той катастрофы, в которую все более погружается Украина.

    Вместо этого киевский режим стал создавать новый культ великой жертвы. С Зеленским в качестве пророка/главного жреца. В этом смысле руководство Украины не придумало ничего нового. Ровно то же делали во времена УНР (незабвенное «На Аскольдовій могилі поховали їх…» – Павел Тычина о погибших под Крутами). Ровно тем же занималось руководство ОУН* после войны: глорифицировало военную и политическую катастрофу, попутно доказывая безальтернативность своих решений. Так что Зеленскому есть на что опереться.

    Что ж, в таком случае и закончиться должно все тем же, что мы уже видели 80 лет назад на очень похожем примере: демилитаризацией и денацификацией.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

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