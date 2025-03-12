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    12 марта 2025, 14:56 • Общество

    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией

    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре города Суджа, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области?

    Вооруженные силы РФ продолжают операцию по освобождению курского приграничья. Десантники 11-ой бригады и спецназ 2 бригады водрузили флаги в самом центре Суджи, на Советской площади между зданием городской администрации и Домом культуры наискосок от пресловутой Пятерочки.

    Другие части продвинулись до Троице-Вознесенского храма и венгерского солдатского кладбища. С севера от Казачьей Локни штурмовые отряды прошли в город через Заолешенку, с востока и юго-востока – через Замостье. Попутно были зачищены все пригороды Суджи. Фактически под контролем противника сейчас может находится только небольшой хутор Олешня на трассе Сумы – Суджа.

    Ближе к границе не прояснена пока до конца ситуация у Гуево в лесистой зоне и дальше на юго-запад вокруг Никольского Белогорского монастыря на реке Псел (игумен Питирим утверждает, что украинцы его сильно разрушили) и там же рядом у пустоши хутора Горналь, тесно привязанного к монастырю. Хутора эти нежилые, но административно это все же территория РФ и говорить о полном освобождении Курской области можно будет после зачистки всей территории, а не только города Суджа. Кроме того, идет процесс ликвидации понастроенных за время оккупации разнообразных опорных пунктов противника вокруг города.

    В центральной части города сохраняется лишь очаговое сопротивление противника. Западные СМИ пишут о том, что бОльшая часть подразделений ВСУ сбежала в Сумскую область. Вернее, те, кто имел на это возможность. Значительная часть группировки ВСУ из нескольких миникотлов в северной и северо-западной части вклинения так и не вышла.

    Есть сообщения о том, что Киев отдал официальный приказ о выходе из Курской области, но это уже распоряжение вдогонку бегущим. Если хаос нельзя ликвидировать – его надо хотя ы на словах возглавить. Кроме того, противник зачем-то стал обстреливать Суджу из тяжелого вооружения, включая Хаймарсы. Типичное поведение ВСУ.

    Тем не менее, на некотором отдалении от границы в Сумской области началось формирование новой группировки ВСУ за счет свежих частей, которые противник пытался спешно перебросить в Курское приграничье из-под Часов Яра.

    Пока они концентрируются уже по другую строну границы, но за Юнаковкой ближе к Сумам. Сложно подсчитать общие потери противника и за 210 дней оккупации Курского пограничья и за четыре дня стремительного наступления сейчас. Очень приблизительно можно говорить примерно о 70 тыс. безовозвратных потерь ВСУ за все время оккупации, что сравнимо с «бахмутской мясорубкой».

    ВС РФ одновременно с зачисткой освобождаемой территории продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Басовка на территории Сумской области. Этот маневр приближает линию боевого соприкосновения к трассе Сумы – Суджа у населенного пункта Юнаковка. Эта дорога сейчас усеяна разбитой бронетехникой ВСУ, а передвижение по ней контролируется российскими беспилотниками.

    Возникает вопрос: что будет после того, как Курское приграничье будет полностью освобождено?

    В общем политическом контексте все это происходит на фоне быстрого переговорного процесса между США с одной стороны, и Россией и Киевом с другой. Все это даже стало порождать конспирологические теории о том, что якобы «вывод ВСУ» из Курской области был частью неких особых предварительных договоренностей для начала «мирного процесса».

    Такие версии не выдерживают никакой критики.

    Операция по стремительному освобождению Курского приграничья пошла в разработку еще до инаугурации Дональда Трампа, а о каком-то «переговорном процессе» тогда и слыхом никто не слыхивал. Кроме того, нет никакого «выхода ВСУ» из Курской области, а есть потеря управляемости войсками, полный хаос и бегство противника.

    Но РФ должна обезопасить себя от каких-либо попыток снова вторгнуться на нашу территорию. Владимир Путин в свое время уже говорил о создании буферных зон, что на деле означает контроль ВС РФ над приграничными ключевыми позициями Украины в Сумской и Харьковской областях, а в идеале и в Черниговской. Если переводить это на дипломатический или переговорный язык, то эти приграничные территории со стороны Украины должны быть демилитаризированы и поставлены под строжайший контроль.

    Но надо помнить, что в Курской области ВС РФ проводили не СВО, а КТО. Следовательно, на эту зону никак не распространяется какой-либо переговорный процесс, не говоря уже о некоем временном перемирии. Освобождение Курского приграничья изначально находилось вне рамок переговоров, и не могло быть предметом какого-либо торга или обмена.

    Таким образом, военное решение все еще остается приоритетным для обеспечения безопасности российского приграничья. На первом этапе речь может идти о выравнивании конфигурации линии боевого соприкосновения, но не только. Надо думать о будущем.

    Например, под физический контроль должны быть поставлены пути подвоза войск из глубины Украины. На сумско-суджанском участке это в первую очередь основная дорога от Юнаковки в сторону Сум до Храповщины (там ключевая развилка) и крупные лесопосадки и урочища вокруг в форме длинной буквы «Г», включая Гляницкий лес, где прямо сейчас концентрируются как бегущие из Суджи части ВСУ, так и подразделения свежего спецназа и снятые из-под Часов Яра боеспособные бригады.

    Эта вновь формируемая в лесах группировка ВСУ прямо сейчас получает нового командующего (генерал Красильников во вторник снят с должности командующего группировкой «Сумы») и судя по своему составу не рассчитана на долгую оборону. В ней присутствуют части спецназа, а также боеспособные бригады с наступательным вооружением. Наличие такой группировки в непосредственной близости от российской границы недопустимо. Следовательно, эта группировка должна быть либо выдавлена за Сумы, либо рассеяна и уничтожена. Она представляет непосредственную угрозу российской территории.

    Создание буферной зоны в Сумской области вплоть за занятия Гляницкого леса – требование национальной безопасности РФ. И, соответственно, на него не должны распространяться какие-либо условия переговорного процесса.

    Дело еще и в том, что сами переговоры носят пока очень абстрактный характер, в них не участвуют эксперты, и никто не рисует карты со стрелочками. Пока это только talks about talks, переговоры о переговорах, которые всегда идут параллельно реальным событиям на земле. И «буферизация» пограничья должна быть одним из весомых аргументов стабилизации ситуации в целом. Нет никаких оснований доверять словам любого руководства Украины, имея в подбрюшье крупную наступательную группировку ВСУ. Точно в тех же местах и при похожих обстоятельствах противник формировал и первую группировку вторжения в Курскую область.

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