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    11 марта 2025, 22:00 • Общество

    Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

    Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    За минувшие сутки российская армия освободила от ВСУ еще 12 населенных пунктов в Курской области. Окруженные части противника сейчас пытаются прорываться пешком к украинской границе или прятаться в подвалах. «Бегут как ошпаренные», – сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя. Как полагают эксперты, разгрому группировки противника и продвижению российских войск способствует ряд факторов, поэтому скоро из региона может появиться еще больше позитивных новостей.

    Подразделения группировки «Север» продолжают стремительно продвигаться в Курской области. Только за минувшие сутки в ходе наступательной операции освобождены 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров, а потери противника составили более 270 военнослужащих.

    Среди освобожденных населенных пунктов Минобороны называет Агроном, Богдановку, Бондаревку, Дмитрюков, Зазулевку, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновку, Михайловку, Правду и Южный. Как отметил военкор, член СПЧ Александр Коц, эти «населенники примыкают к Судже с севера, востока и юга». По его словам, «курский вояж ВСУ подходит к своему бесславному завершению».

    «Российские подразделения ворвались в них на плечах противника, отступающего из Малой Локни. Путей для отступления у него немного – только дорога на Юнаковку, которая находится под нашим плотным огневым контролем. Держаться за Суджу в условиях дефицита всего – от патронов до солдат – украинцы вряд ли будут», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В ходе операции было нанесено значительное поражение формированиям ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки и Суджи. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Горналь и Замостье. Захвачены 12 пленных, а также уничтожены пункты управления беспилотниками и склады боеприпасов.

    Во вторник начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил воинские части группировки войск «Курск», чтобы проверить выполнение боевых задач. Он заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и других командиров. Герасимов отметил успехи частей в выполнении задач по уничтожению противника, вклинившегося на территорию области, и дал указания о дальнейших действиях.

    О том, что украинская армия бежит из Курской области, заявил в ходе заседания СБ ООН постпред России Василий Небензя. «Сегодня украинская армия с огромными потерями как ошпаренная бежит из Курской области, и площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров», – сказал Небензя.

    Накануне сообщалось о начале штурма Суджи. Российские военные проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Также были освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, а чуть ранее – село Лебедевка.

    По самым последним данным, освобождена промзона Суджи. Как рассказали в Добровольческом корпусе, газовая труба помогла нескольким бригадам и спецназу обойти позиции ВСУ, что заставило противника, неся потери, отступать в направлении Заолешенки и автомобильного пункта пропуска Суджа. Для развития успеха и закрепления результатов в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.

    Общие потери ВСУ на Курском направлении с начала боевых действий составляют более 66 550 военнослужащих, значительное количество бронетехники и артиллерии, включая 13 установок HIMARS и другие виды вооружений.

    Стремительное наступление на позиции ВСУ в Курской области началось в конце прошлой недели. Для внезапного удара российские войска использовали различные скрытные пути, а не только пустой газопровод. Более 800 добровольцев и военнослужащих вышли на поверхность в нескольких местах, что позволило атаковать ВСУ с неожиданного направления. В результате российская армия вошла в саму Суджу и сейчас продолжает продвигаться по частному сектору.

    «Такие стремительные темпы освобождения Курской области обусловлены множеством деталей. Операция готовилась с учетом фактора внезапности, потому что долгое время бои в области называли вязкими. Но позиционная война рано или поздно усыпляет противника, и нашему командованию удалось обхитрить, в том числе, системы разведки, которые обеспечивали данными украинские подразделения», – считает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    Спикер подчеркивает, что проведение операции сразу с нескольких направлений дезориентировало противника: «ВСУ не смогли организовать план отступления на заранее подготовленные позиции, чтобы перегруппироваться и сдержать наш натиск. Операция продолжается, противнику не дают выдохнуть. С учетом того, что с юга группировка подрезана, она теперь не может ротироваться, а также планомерно получать вооружения и военную технику. ВСУ воюют чем могут и принимают верное решение сдаваться в плен. В Сети уже были опубликованы кадры, на которых видно, как сдается чуть ли не рота – 120 бойцов. Это большая цифра».

    С тем, что операция по освобождению Курской области была спланирована до мелочей, согласен полковник в отставке Анатолий Матвийчук: «В первую очередь сказывается возросшее мастерство наших командиров и солдат. Происходит тщательная маскировка и совершаются маневренные действия. Проникновение в тыл противника через газовую трубу позволило дезорганизовать оборону ВСУ. Наши военные совершили продуманные действия по глубокому охвату противника слева и справа для выхода в тыл».

    По словам собеседника, оборонительные способности противника явно снизились «ввиду отсутствия свежих резервов, которые мы не пропускаем в зону ведения боевых действий». «Боевой потенциал ВСУ упал ввиду уничтожения техники и вооружений противника, наблюдается нехватка боеприпасов», – пояснил полковник.

    По мнению Леонкова, сейчас на Курском направлении происходит разгром украинской группировки, которая дезориентирована, пытается оказывать сопротивление, «но ничего уже сделать не может».

    «Авантюра обошлась украинской военщине в 65 тыс. убитых. ВСУ не удается провести операцию по деблокированию и выводу группировки из условного котла. В котле тоже не наблюдается централизованного управления. Вероятно, накануне всех этих событий командование – в лучших украинских традициях – было выведено. А вот системы связи, я подозреваю, заглушены нашими комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – рассуждает спикер.

    Как отмечают эксперты, судя по кадрам с беспилотников из Суджи, в городе очень много развалин, что тоже не в пользу ВСУ. «В развалинах можно держать оборону при условии бесперебойного снабжения, а также наличия подземных ходов и системы коммуникаций. А обычные подвалы в данном случае могут стать для обороняющихся братской могилой, – подчеркивает Леонков. –

    Многие украинские боевики понимают это, поэтому пытаются уйти в лесную полосу и дальше по тропкам попасть на территорию Украины. Для них это единственный шанс сбежать».

    Матвийчук добавляет, что Суджа сегодня – мертвый город и «там нет никакой инфраструктуры для поддержания боеспособности обороняющихся войск Украины». «Для ВСУ Суджа – это уже приговор», – считает спикер.

    В происходящее вносит свои корректировки погода – ранняя весна и малоснежная зима. «Классической весенней распутицы, когда начинает вязнуть бронетехника, в Курской области не произошло. Сейчас в регионе стоит сухая погода. Пока не начались дожди, российские военные свободны в выборе различных тактических приемов. В частности, наносятся удары по коммуникациям, мостам. Выбивается украинская военная техника, эвакуация которой затруднена. Мы лишаем противника маневра, поэтому он пытается покинуть область в пешем порядке, но с учетом господства в воздухе наших беспилотников такая задача для ВСУ становится смертельно опасной», – добавил редактор «Арсенала Отечества».

    Учитывая эти и другие факторы, можно увереннее прогнозировать сроки по полному освобождению Курской области. «Условно можно предполагать следующее: к концу марта станет ясно, что будет с украинской группировкой, окажется ли она полностью разгромлена или ее отдельные элементы каким-то образом смогут покинуть российскую территорию. Но удержать этот плацдарм противник вряд ли сможет», – полагает Леонков.

    «Я оптимист и считаю, что движение российских войск будет продолжено. В ближайшее время у нас будут хорошие новости из Курской области», – соглашается Матвийчук.

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