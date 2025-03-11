Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.0 комментариев
В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже
В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже Курской области
Российские силы освободили промзону Суджи в Курской области, удачно воспользовавшись газовой трубой для обхода позиций ВСУ и заставив противника отступать в направлении Заолешенки, сообщили в Добровольческом корпусе.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщает РИА «Новости». Добровольческий корпус вместе с несколькими бригадами и спецназом совершили обходной маневр через газопровод и подземный ход, чтобы атаковать позиции ВСУ с тыла. В результате операции удалось освободить промзону, а бои продолжаются в частном секторе.
Противник хаотично отступает в направлении Заолешенки и международного автомобильного пункта пропуска Суджа, неся потери. Для развития успеха и закрепления результатов в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.
С началом наступления российские войска использовали скрытные пути для удара по врагу. Более 800 добровольцев и военнослужащих вышли на поверхность в неожиданных местах, что позволило атаковать ВСУ с неожиданного направления. В результате российская армия вошла в саму Суджу, продолжая продвигаться по частному сектору.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника, что совпало с российскими действиями по затягиванию «горловины мешка» у города Суджа. Российские войска использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.