  • Новость часаРоссийские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
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    Стало известно об освобождении промзоны в Судже
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    В Джидде стартовали переговоры Украины и США
    Власти Сирии пообещали наказать виновных в убийствах алавитов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 12:02 • Новости дня

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже Курской области

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы освободили промзону Суджи в Курской области, удачно воспользовавшись газовой трубой для обхода позиций ВСУ и заставив противника отступать в направлении Заолешенки, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщает РИА «Новости». Добровольческий корпус вместе с несколькими бригадами и спецназом совершили обходной маневр через газопровод и подземный ход, чтобы атаковать позиции ВСУ с тыла. В результате операции удалось освободить промзону, а бои продолжаются в частном секторе.

    Противник хаотично отступает в направлении Заолешенки и международного автомобильного пункта пропуска Суджа, неся потери. Для развития успеха и закрепления результатов в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.

    С началом наступления российские войска использовали скрытные пути для удара по врагу. Более 800 добровольцев и военнослужащих вышли на поверхность в неожиданных местах, что позволило атаковать ВСУ с неожиданного направления. В результате российская армия вошла в саму Суджу, продолжая продвигаться по частному сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника, что совпало с российскими действиями по затягиванию «горловины мешка» у города Суджа. Российские войска использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

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    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    9 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    Итальянская газета сообщила об отступлении ВСУ из Курской области

    Corriere della Sera: Российская армия вытесняет ВСУ, занимая территории под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска начали успешное наступление, вытесняя ВСУ из Курской области и возвращая контроль над значительной частью территорий, пишет Corriere della Sera.

    Российские войска продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, сообщает Lenta.ru со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera. Россиянам удалось вернуть контроль над примерно двумя третями территории, на которой находились украинские силы. Данная территория составляет порядка 1,2 тыс. квадратных километров.

    В статье Corriere della Sera подчеркивается, что отступление ВСУ началось после решения Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Итальянская газета утверждает, что украинские силы уже потеряли около двух третей российской территории, которую они заняли с 6 августа 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

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    8 марта 2025, 21:23 • Новости дня
    Появилось видео позиций ВСУ в Судже под ударами ВКС России

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовано видео, на котором видны позиции ВСУ в Судже, подвергшиеся ударам ВКС России. Военкор отметил, что «весь город в дыму» из-за интенсивных атак российских войск на врага, пишет «Российская газета».

    В субботу стало известно о начале масштабной операции по освобождению Суджи российскими военными. Наступление ведут десантники из района Махновки, спецназ «Ахмат» – со стороны Мартыновки, 30-й мотострелковый полк – со стороны Черкасского Поречного. Также часть подразделений атакует со стороны Русской Конопельки, а другие штурмуют Малую Локню.

    Ранее российские войска прорвали украинскую оборону в Курской области в районе Гуево, создавая угрозу окружения для ВСУ в районе Суджи.

    Военные корреспонденты сообщили, что ВСУ оказались под угрозой окружения из-за прорыва фронта. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали подготовку к отходу из Черкасского Поречного в Курской области.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

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    11 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника

    Герасимов оценил успехи группировки войск «Курск» в Курской области

    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию выполнения боевых задач группировкой войск «Курск» в Курской области, отметив успешные действия по ликвидации противника.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил воинские части группировки войск «Курск», чтобы проверить выполнение боевых задач, передает Telegram-канал Минобороны. В ходе визита Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и других командиров.

    Герасимов отметил успехи частей в выполнении задач по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области. Он также дал указания на дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продолжили затягивать «горловину мешка» у Суджи, что способствует ослаблению позиций ВСУ в этом районе. Также сообщалось, что БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи. ВС России успешно отразили три контратаки ВСУ в Курской области, что подтверждает их контроль над ситуацией.

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    9 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное

    Российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

    Министерство обороны России объявило об успешных действиях группировки войск «Север» в Курской области. В результате боевых операций, завершившихся 9 марта, были освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск «Север» подняли российский флаг в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном.

    Продолжаются активные операции по обеспечению безопасности в регионе и уничтожению остатков формирований ВСУ, нарушающих стабильность на этой территории.

    Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

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    9 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нацистская символика найдена в освобожденных домах Курской области

    Свастика и нацистские лозунги обнаружены в домах, освобожденных от ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками, сообщает офицер с позывным «Витязь».

    По сообщению РИА «Новости», в Курской области в населенных пунктах Николаевка и Старая Сорочина, освобожденных от ВСУ, нашли нацистские символы на стенах домов. Офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» рассказал о свастике, рунах и лозунгах на украинском и английском языках, оставленных украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    «Витязь» сообщил, что ВСУ использовали дома мирных жителей как свои позиции и огневые точки. В результате освобождения эти позиции были разбиты, а стены остались с граффити и лозунгами. На стенах были обнаружены нацистская свастика, руна Одал и надписи «Till to Valhalla». Во многих домах также найдены трупы боевиков, которые оккупировали эти дома.

    По словам офицера, ВСУ создавали огневые позиции в домах мирных жителей, занимались там мародерством и вандализмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар по Киевской области был нанесен по тренировочному лагерю нацистской организации. Глава МИД России Сергей Лавров сравнил Вооруженные силы Украины с гитлеровскими убийцами. Ранее Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.

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    10 марта 2025, 15:59 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров

    Хинштейн: Два пенсионера пострадали при сбросе бомбы с дрона ВСУ в Курской области

    Дрон ВСУ сбросил в Курской области взрывчатку на двух пенсионеров
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Глушковском районе Курской области, пострадали два пожилых человека, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Пострадавшие – местные жители, мужчине 71 год, женщине 85, указал Хинштейн в своем Telegram-канале. Их отправили с минно-взрывными травмами в Курскую областную больницу.

    Ранее врио первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области Александр Чепик сообщал, что свыше 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области были вынуждены покинуть свои дома с августа 2024 года.

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    10 марта 2025, 22:01 • Новости дня
    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека

    ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, три человека погибли, девять ранены

    При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой в Курской области три человека погибли, девять получили ранения, среди раненых – четверо подростков, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. В момент атаки в ТЦ находились люди, пришедшие за покупками после рабочего дня.

    По предварительным данным, в результате обстрела погибли три человека. Девять человек, включая четверых подростков в возрасте 13-14 лет, получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в Беловскую центральную районную больницу. В ближайшее время их планируют перевезти в областную клиническую больницу с помощью санавиации.

    На месте инцидента находятся глава Беловского района и другие должностные лица, координируя действия по ликвидации последствий атаки. Власти Курской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет предоставлено максимальное медицинское лечение. Ситуация находится под его личным контролем.

    Между тем, число погибших при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести человек.

    В Госдуме сообщили, что украинский удар с помощью американского оружия вредит мирным инициативам американской администрации.

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    11 марта 2025, 00:25 • Новости дня
    Возросло число жертв украинского обстрела торгового центра в Курской области

    В результате удара ВСУ по торговому центру в Курской области погибли четыре человека

    Возросло число жертв украинского обстрела торгового центра в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами обстрела торгового центра «Добрыня» в слободе Белой стали четыре человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Жертвами обстрела оказались две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша. Хинштейн заверил, что «бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Сообщалось о трех погибших. Следственный комитет России открыл дело о теракте.

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    9 марта 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области
    ВС России освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате наступления были нанесены значительные потери формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов.

    Как указали в Минобороны, в ходе операции были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ, а также артиллерийские расчеты и техника противника. Были отражены две контратаки и уничтожены танки, бронетранспортеры, боевые машины, артиллерийские орудия и радиолокационные станции. Потери украинских военных составили более 350 человек.

    Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. За время сражений на Курском направлении противник потерял более 65 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, БМП и артиллерию.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, при этом российские войска продолжают наносить удары по живой силе и технике противника в различных районах.

    Ранее итальянская газета сообщила, что российские войска начали успешное наступление, вытесняя ВСУ из Курской области и возвращая контроль над значительной частью территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

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    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

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    8 марта 2025, 13:12 • Новости дня
    Telegraph: 10 тыс. украинских солдат оказались под угрозой окружения в Курской области

    Telegraph: ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области из-за прорыва фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять тысяч украинских военнослужащих в Курской области могут быть окружены из-за прекращения передачи разведданных от США, что создало угрозу их снабжению и безопасности, сообщила газета Telegraph.

    Десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались под угрозой окружения в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений, передает Telegraph. Издание отмечает, что российские войска фактически разрезали группировку ВСУ, добившись огневого контроля над единственной трассой, обеспечивающей логистику украинской группировки в районе российской Суджи.

    Ситуация осложнилась из-за остановки передачи разведданных от США, о которой было объявлено ранее. Это привело к так называемому «полному блэкауту» для украинской стороны, поскольку ВСУ не смогли предвидеть подготовку ударов российской армии. Неназванный офицер украинской разведки отметил, что прекращение передачи данных усугубило положение.

    Издание также сообщает, что украинское командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь. Это заявление было сделано неназванным военнослужащим ВСУ, что подчеркивает серьезность ситуации на фронте. Обстановка остается напряженной, и решение об отступлении может быть принято в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагин сообщил о неизбежном окружении Вооруженных сил Украины на суджанском направлении, а российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Также военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском.

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    10 марта 2025, 13:12 • Новости дня
    Стало известно о возвращении 79 жителей курского приграничья с Украины

    С Украины после вторжения ВСУ в регион вернулись 79 жителей курского приграничья

    Tекст: Ольга Иванова

    С момента вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 79 жителей приграничных районов были возвращены на родину, сообщил врио первого вице-губернатора – председателя правительства Курской области Александр Чепик.

    Чепик отметил, что эвакуация гражданских лиц была проведена при содействии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и Красного Креста, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах, их скоро вернут в Россию благодаря договоренности с Красным Крестом и украинской стороной.

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    10 марта 2025, 14:58 • Новости дня
    БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Север» применили ударный дрон для уничтожения укрывшихся в здании боевиков ВСУ, когда те пытались скрыться после бегства из Суджи, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие из группировки войск «Север» применили ударный беспилотник для ликвидации украинских боевиков, которые укрылись в здании после бегства из населенного пункта Суджа в Курской области, передает ТАСС. По данным Минобороны, разведывательное подразделение обнаружило движение живой силы ВСУ с помощью дрона.

    Во время бегства значительного количества украинских боевиков из Суджи, они попытались скрыться в одном из зданий. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении огневого удара.

    Цель была уничтожена ударным беспилотником, который поразил здание с боевиками ВСУ, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Минобороны отметило, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв, что подтвердило уничтожение цели.

    Напомним, российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области и уничтожили свыше 340 украинских военных, включая два танка и семь боевых машин пехоты.

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