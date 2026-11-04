Многие пленные украинские военные изъявили желание воевать на стороне России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Очень много пленных украинцев, когда с ними проводят беседы, когда объясняют, что вообще творится, они действительно проникаются тем, что на самом деле они воюют не за свою Украину, а за дядю Сэма», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.

По его словам, многие пленные бойцы ВСУ не знают истории, в том числе об образовании Украины и статусе Крыма. Бибилов отметил, что после осознания ситуации у них происходит переосмысление, и они готовы сражаться «против режима, который сегодня есть на Украине».

Кроме того, замкомандира рассказал, что иностранцы, подписавшие контракт с Добровольческим корпусом, могут получить российское гражданство за срок до четырех месяцев. Наличие госнаград или ранений ускоряет этот процесс. Бибилов подчеркнул, что иностранные добровольцы служат и на офицерских должностях, продвигаясь по службе наравне с россиянами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бибилов заявил о службе в рядах подразделения добровольцев из стран Европы, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

Он назвал самыми громкими операциями корпуса за три года проходы через трубы в Авдеевку и Суджу.