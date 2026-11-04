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Добровольческий корпус: Многие украинские военнопленные хотят воевать за Россию
Многие пленные украинские военные изъявили желание воевать на стороне России
Многие украинские военнопленные переосмысливают свое отношение к киевским властям и изъявляют желание воевать на стороне России, заявил заместитель командира по военно-политической работе Добровольческого корпуса Минобороны Анатолий Бибилов.
«Очень много пленных украинцев, когда с ними проводят беседы, когда объясняют, что вообще творится, они действительно проникаются тем, что на самом деле они воюют не за свою Украину, а за дядю Сэма», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.
По его словам, многие пленные бойцы ВСУ не знают истории, в том числе об образовании Украины и статусе Крыма. Бибилов отметил, что после осознания ситуации у них происходит переосмысление, и они готовы сражаться «против режима, который сегодня есть на Украине».
Кроме того, замкомандира рассказал, что иностранцы, подписавшие контракт с Добровольческим корпусом, могут получить российское гражданство за срок до четырех месяцев. Наличие госнаград или ранений ускоряет этот процесс. Бибилов подчеркнул, что иностранные добровольцы служат и на офицерских должностях, продвигаясь по службе наравне с россиянами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бибилов заявил о службе в рядах подразделения добровольцев из стран Европы, Латинской Америки и ближнего зарубежья.
Он назвал самыми громкими операциями корпуса за три года проходы через трубы в Авдеевку и Суджу.