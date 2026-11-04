Украинских силовиков уличили в крышевании мошеннических колл-центров

НАБУ: Чиновники СБУ и прокуратуры крышевали мошеннические колл-центры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Должностные лица правоохранительных органов систематически получали взятки за обеспечение беспрепятственной работы незаконных предприятий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на НАБУ.

К преступной схеме оказались привлечены действующие сотрудники СБУ, Национальной полиции, офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды. Имена подозреваемых ведомство обещает раскрыть позже.

Ранее в рамках расследования деятельности преступной организации был задержан заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Сергей Кропива. Участники схемы получали средства от мошенников за невмешательство в их работу и легализовали доходы через покупку недвижимости и драгоценностей. Пятерым фигурантам предъявили обвинение.

По информации украинского издания «Зеркало недели», на территории страны могут действовать около 2 тыс. мошеннических колл-центров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник СБУ попытался воспрепятствовать обыску и пригрозил детективам НАБУ огнестрельным оружием.

В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об игнорировании западными странами переданной Интерполу информации об украинских телефонных мошенниках.

В сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ушел в отставку на фоне скандала с крышеванием силовиками мошеннических колл-центров.