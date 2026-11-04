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Украинских силовиков уличили в крышевании мошеннических колл-центров
НАБУ: Чиновники СБУ и прокуратуры крышевали мошеннические колл-центры
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников Службы безопасности, полиции и офиса генерального прокурора страны к прикрытию незаконной деятельности мошеннических колл-центров.
Должностные лица правоохранительных органов систематически получали взятки за обеспечение беспрепятственной работы незаконных предприятий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на НАБУ.
К преступной схеме оказались привлечены действующие сотрудники СБУ, Национальной полиции, офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды. Имена подозреваемых ведомство обещает раскрыть позже.
Ранее в рамках расследования деятельности преступной организации был задержан заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Сергей Кропива. Участники схемы получали средства от мошенников за невмешательство в их работу и легализовали доходы через покупку недвижимости и драгоценностей. Пятерым фигурантам предъявили обвинение.
По информации украинского издания «Зеркало недели», на территории страны могут действовать около 2 тыс. мошеннических колл-центров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник СБУ попытался воспрепятствовать обыску и пригрозил детективам НАБУ огнестрельным оружием.
В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об игнорировании западными странами переданной Интерполу информации об украинских телефонных мошенниках.
В сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ушел в отставку на фоне скандала с крышеванием силовиками мошеннических колл-центров.