  • Новость часаСилы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире
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    Мерц выдвинул словие приглашения Путина на G20
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 13:11 • Новости дня

    Украинских силовиков уличили в крышевании мошеннических колл-центров

    НАБУ: Чиновники СБУ и прокуратуры крышевали мошеннические колл-центры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников Службы безопасности, полиции и офиса генерального прокурора страны к прикрытию незаконной деятельности мошеннических колл-центров.

    Должностные лица правоохранительных органов систематически получали взятки за обеспечение беспрепятственной работы незаконных предприятий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на НАБУ.

    К преступной схеме оказались привлечены действующие сотрудники СБУ, Национальной полиции, офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды. Имена подозреваемых ведомство обещает раскрыть позже.

    Ранее в рамках расследования деятельности преступной организации был задержан заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Сергей Кропива. Участники схемы получали средства от мошенников за невмешательство в их работу и легализовали доходы через покупку недвижимости и драгоценностей. Пятерым фигурантам предъявили обвинение.

    По информации украинского издания «Зеркало недели», на территории страны могут действовать около 2 тыс. мошеннических колл-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник СБУ попытался воспрепятствовать обыску и пригрозил детективам НАБУ огнестрельным оружием.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об игнорировании западными странами переданной Интерполу информации об украинских телефонных мошенниках.

    В сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ушел в отставку на фоне скандала с крышеванием силовиками мошеннических колл-центров.

    4 ноября 2026, 02:23 • Новости дня
    Найденный в тайной тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Найденный в тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Подросток, обнаруженный в тайной тюрьме под Киевом, записал видео из больницы и рассказал подробности жестокого избиения неизвестными.

    На опубликованных в TikTok кадрах подросток сообщил, что находится в Киевской областной больнице. У него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить. Прийти к зданию с подвалом его уговорили друзья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По словам пострадавшего, он залез на забор вслед за приятелями, после чего в них распылили содержимое огнетушителя и стали кидать камни. Вскоре он снова оказался на заборе, однако из здания вышли несколько человек с лопатами и принялись бросать кирпичи. Парень упал, затем его затащили внутрь здания и начали избивать.

    «Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол», – сказал подросток в видеоролике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ возбудила три уголовных дела против участников протестной акции возле неофициальной тюрьмы под Киевом.

    В понедельник украинские СМИ сообщили об обнаружении избитого подростка в изоляторе Нацгвардии.

    Киев признал существование концлагерей на Украине.

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Эксперт Рожин: Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    @ Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за масштабного оттока населения Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Противник заявляет, что Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил Рожин в Max. По словам эксперта, согласно украинским данным, численность населения Днепропетровска сократилась до 975 тыс. человек. В Одессе в настоящее время проживает около 907 тыс. человек.

    В то же время Львов, куда перебралась значительная часть жителей из центральных областей Украины, продемонстрировал стремительный рост населения. Сейчас там находится почти 986 тыс. человек.

    Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения Украины до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о ежегодной убыли населения на Украине на 800 тыс. человек.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    3 ноября 2026, 17:58 • Новости дня
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    СБУ возбудила дела против участников протеста у пыточной под Киевом
    @ Oleksii Chumachenko / SOPA Images/Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий сообщил о возбуждении трех уголовных дел против участников протестной акции возле тайной тюрьмы под Киевом.

    Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела из-за протестов, прошедших в понедельник около тайной тюрьмы под Киевом, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Сотрудники спецслужбы установили личности порядка 100 участников акции. Сейчас правоохранители проводят обыски и решают вопрос о задержании подозреваемых.

    Дела возбуждены по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении сил обороны и массовых беспорядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у неофициальной тюрьмы в Киевской области.

    Ранее неизвестные мужчины в штатском напали на митингующих возле здания неофициальной тюрьмы под Киевом.

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    3 ноября 2026, 15:49 • Новости дня
    Гатилов потребовал от ООН осудить пыточные ВСУ под Киевом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правозащитники ООН должны публично осудить происходящее на Украине беззаконие после обнаружения пыточных ВСУ под Киевом, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов напомнил, что в соответствии с нормами международного права запрет пыток носит абсолютный характер, передает РИА «Новости». «Где же должная реакция Верховного комиссара ООН по правам человека (Фолькера Тюрка) и гневные обвинения профильных спецпроцедур СПЧ, регулярно, на скорую руку штампующих антироссийские пасквили? Почему сейчас они закрывают глаза на вопиющие бесчеловечные преступления Киева? Требую от ооновских чиновников и экспертов, рядящихся в тогу защитников справедливости, публичного осуждения происходящего на Украине беззакония», – заявил дипломат.

    В понедельник украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Глава нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник политолог Владимир Корнилов назвал похищение людей, пытки и вымогательства системной практикой на Украине.

    В понедельник командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал нахождение мобилизованных в подвале дома.

    Летом на Украине раскрыли преступную группу избивавших и насильно удерживавших мужчин призывного возраста военнослужащих.

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    4 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз

    Politico: Брюссель отделил вступление Украины в Евросоюз от заявки Молдавии

    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу, который предусматривает сокращенные целевые показатели прогресса к 2027 году и отделяет украинскую заявку от молдавской.

    Брюссель планирует внедрить осторожный подход к евроинтеграции Киева из-за невозможности завершить предварительные переговоры по ряду направлений, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В новой дорожной карте Еврокомиссии не содержится обязательств относительно возможной даты полноценного членства Украины. Документ требует от Киева ускорить темпы реформ в области верховенства права. Для открытия новых переговорных кластеров эти требования должны быть выполнены в первой половине 2027 года.

    В Брюсселе подчеркивают растущее расхождение в успехах евроинтеграции Украины и Молдавии. К 2027 году Евросоюз рассчитывает завершить переговоры с Молдавией более чем в 20 областях, тогда как с Украиной – только в семи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

    В начале октября Молдавия создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Летом Будапешт отказался одобрить два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    @ Bryan Smith/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановили из-за критической ситуации в энергосистеме Украины, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    С вечера вторника часть маршрутов электротранспорта дублируют автобусы. Они заменят около 40 маршрутов, передает ТАСС.

    При этом в администрации признали, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В понедельник коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о временной остановке движения всего общественного электротранспорта в Киеве.

    В субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о перебоях с водоснабжением после ударов беспилотников.

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    4 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
    Над Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 14 регионов, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Краснодарским краем, Московским регионом, республиками Крым и Адыгея, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших в сторону Москвы дронов ВСУ.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    3 ноября 2026, 20:06 • Новости дня
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

    ЗАЭС: Два человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших – сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», – говорится в сообщении станции в Max.

    В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и 13-й с апреля текущего года. Представители станции назвали атаки на гражданские автомобили и убийства мирных людей целенаправленным терроризмом.

    Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным и близким обоих погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе украинских войск по зданию центральной районной больницы в поселке Розовка.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о серьезных трудностях на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

    В сентябре мэр Энергодара Максим Пухов рассказал о гибели мирной жительницы в результате удара украинского дрона.

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    3 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Белом доме мероприятие с участием представителей России и Украины, посвященное гуманитарной миссии в Алешках.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины… вместе в Белом доме… Первая леди Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу прекращения огня в Алешках… в четверг, 5 ноября в Белом доме», – сказано в релизе на сайте Белого дома.

    В сообщении не уточняется, о каких именно представителях идет речь. Отмечается, что это мероприятие станет «выдающимся моментом в американской истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной оценке Кремлем проведения гуманитарной операции в Алешках и участия в процессе первой леди США.

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    3 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава киевского режима назвал бесперспективными телефонные переговоры с Россией по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию офиса политика.

    «Если говорить по телефону – Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться», – заявил он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг возможность поездки в Москву для проведения очных переговоров. «Никто не будет поддерживать поездку в Москву», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию перед Владимиром Путиным.

    Помощника президента Владимира Мединского оставили руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

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    4 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции

    Минобороны: Дроны поразили военный сухогруз и подстанции на Украине

    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях, а также по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы, сообщило Минобороны.

    В результате ночной атаки в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка», а в Житомирской области удар нанесен по подстанции «Чижовка», указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

    В пятницу российские беспилотники поразили доставлявшее военные грузы для украинской армии морское судно.

    В четверг военные нанесли удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу.

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    3 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Украинцы возмутились обнаружением пыточной тюрьмы под Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнаружение в подвале дома под Киевом тайной тюрьмы с десятками пострадавших вызвало волну гнева в социальных сетях среди жителей Украины.

    Жители Украины выразили массовое возмущение в социальных сетях после обнаружения пыточной тюрьмы в подвальном помещении под Киевом, где удерживались несколько десятков мирных граждан. Скандал спровоцировал волну негодования в отношении действий властей, передает РИА «Новости».

    Издание «Страна.ua» уточнило, что организатором тюрьмы выступило националистическое подразделение «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Комментаторы обвинили представителей власти в коррупции и стремлении продолжать конфликт ради обогащения. Особую критику вызвал визит к зданию руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), которого упрекнули в прикрытии преступлений.

    Дополнительный гнев вызвало нахождение в пыточной раненого 14-летнего подростка, которого из здания вывела сестра, сообщает портал «Новости.LIVE». Пользователи указали на усталость населения от конфликта и нежелание людей воевать на фоне подобных преступлений и безнаказанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал обнаружение пыточной под Киевом подтверждением необходимости денацификации Украины.

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиении и обстреле протестующих у этой неофициальной тюрьмы.

    Украинские СМИ сообщили о нападении мужчин в штатском на участников акции протеста.

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Евросоюз избавляется от героического скряги

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке. Решение оказалось значимо для всего континента, так как этот человек был последней неприступной преградой на пути Евросоюза, запланировавшего передачу замороженных средств России украинскому режиму. Что будет теперь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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