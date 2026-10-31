Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.3 комментария
Украинская разведка внесла пранкеров Вована и Лексуса в санкционную базу
Пранкеры Вован и Лексус попали в санкционную базу ГУР Украины
Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины внесло российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) в антироссийскую базу портала War and sanctions.
Основанием для внесения пранкеров в базу указали публикацию материалов в поддержку российских властей и распространение информации о сборе средств для участников спецоперации на Украине. Кроме того, Кузнецову и Столярову вменяют систематическую дискредитацию Украины и ее руководства с 2014 года, передает РИА «Новости».
В карточках пранкеров также отмечается, что они посещали Донецк, Крым, а в мае 2024 года побывали в Луганске.
Для удержания власти киевский режим использует спецслужбы ради заказных убийств, терактов, вербовки и дезинформации, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Илья Авербух иронично прокомментировал попадание в санкционную базу ГУР. В среду ведомство добавило в список 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран.
Летом Вован и Лексус назвали украинскую территорию главной базой телефонных мошенников.