Украинская разведка внесла пранкеров Вована и Лексуса в санкционную базу

Пранкеры Вован и Лексус попали в санкционную базу ГУР Украины

Tекст: Катерина Туманова

Основанием для внесения пранкеров в базу указали публикацию материалов в поддержку российских властей и распространение информации о сборе средств для участников спецоперации на Украине. Кроме того, Кузнецову и Столярову вменяют систематическую дискредитацию Украины и ее руководства с 2014 года, передает РИА «Новости».

В карточках пранкеров также отмечается, что они посещали Донецк, Крым, а в мае 2024 года побывали в Луганске.

Для удержания власти киевский режим использует спецслужбы ради заказных убийств, терактов, вербовки и дезинформации, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Илья Авербух иронично прокомментировал попадание в санкционную базу ГУР. В среду ведомство добавило в список 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран.

Летом Вован и Лексус назвали украинскую территорию главной базой телефонных мошенников.