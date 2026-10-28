Tекст: Елизавета Шишкова

По словам дипломата, Зеленский одержим идеей продолжения боевых действий, надеясь таким образом сохранить нелегитимную власть и собственное финансовое благополучие, передает РИА «Новости».

«На фоне усилий России и США по возобновлению консультаций об урегулировании на Украине Зеленский не только продолжает попытки сорвать этот процесс, он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия, но также еще и санкционирует новые террористические акты, нападения на мирное население нашей страны», – заявила Захарова.

Она добавила, что украинская армия в последние дни увеличила количество ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. Дипломат подчеркнула, что эти атаки приводят к гибели мирных жителей и в очередной раз демонстрируют бесчеловечную суть киевского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Словакия предложила использовать Братиславу в качестве площадки для заседаний по урегулированию конфликта на Украине.

В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко сообщил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

В субботу Грушко назвал позицию европейского переговорщика ключевым моментом для России.