Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать переговоры России и США
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский пытается сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании украинского конфликта.
По словам дипломата, Зеленский одержим идеей продолжения боевых действий, надеясь таким образом сохранить нелегитимную власть и собственное финансовое благополучие, передает РИА «Новости».
«На фоне усилий России и США по возобновлению консультаций об урегулировании на Украине Зеленский не только продолжает попытки сорвать этот процесс, он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия, но также еще и санкционирует новые террористические акты, нападения на мирное население нашей страны», – заявила Захарова.
Она добавила, что украинская армия в последние дни увеличила количество ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. Дипломат подчеркнула, что эти атаки приводят к гибели мирных жителей и в очередной раз демонстрируют бесчеловечную суть киевского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Словакия предложила использовать Братиславу в качестве площадки для заседаний по урегулированию конфликта на Украине.
В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко сообщил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.
В субботу Грушко назвал позицию европейского переговорщика ключевым моментом для России.