Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Песков заявил о победе России на поле боя в зоне спецоперации
Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска одерживают победу на поле боя в зоне специальной военной операции и ежедневно расширяют освобожденные территории.
По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.
В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.
В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.