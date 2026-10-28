Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.

В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.