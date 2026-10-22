За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ
Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире
Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.
«Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.
На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.
Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.