Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

Tекст: Мария Иванова

Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.