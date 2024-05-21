Как президент Аргентины превратился в главного хама Латинской Америки

Tекст: Владимир Добрынин

Глава Аргентины Хавьер Милей подтвердил свое реноме крайне эксцентричного персонажа. 19 мая Милей заявил, что «если у испанского премьера Педро Санчеса жену подозревают в коррупции, то он и сам такой».

Расследование в отношении жены испанского премьера было начато еще месяц назад. Как утверждают источники испанского издания El Confidencial, супруга Педро Санчеса Бегонья Гомес, «воспользовавшись положением, помогла нескольким частным компаниям получить субсидии и подписать выгодные государственные контракты». Справедливы эти обвинения или нет, однако реплика Хавьера Милея в Испании была воспринята как вмешательство в дела суверенного государства. Возникший скандал вынудил Мадрид отозвать из Аргентины своего посла для консультаций.

Но дело в том, что перед нами только последний пример подобной риторики со стороны аргентинского лидера. Хавьер Милей у власти менее полугода, но за это время он как никто другой сумел показать всем, что страдает «словесным недержанием мочи», отметил не так давно аргентинский политолог Сесар Муруа. Это не самое вежливое выражение, однако в полной мере соответствует тому, как выражается сам Милей.

Начал он с того, что еще в январе в ходе давосского форума окрестил венесуэльского лидера Николаса Мадуро «обнищавшим социалистом», пишет El Pais. Затем в середине марта устами своего пресс-секретаря Мануэля Адорни охарактеризовал венесуэльское руководство как «друзей террористов». Мадуро не остался в долгу, окрестив Милея «бандитом».

В ходе мартовского интервью CNN он объявил руководителей Кубы (Мигель Диас-Канело), Никарагуа (Даниэль Ортега), Колумбии (Густаво Петро) и Венесуэлы «презренными и поистине худшими» президентами стран Латинской Америки.

«Кровавая бойня в Венесуэле – это нечто беспрецедентное, такое же, как тюрьма на Кубе, – сообщил аргентинец. – Есть и другие примеры того же типа. Например, Колумбия сеньора Петро – что хорошего можно ожидать от коммуниста и убийцы?» Милей намекнул на то, что в биографии Петро есть эпизод участия в повстанческом движении.

Позднее досталось и президенту Мексики. «А Обрадор? (Андрес Мануэль Лопес Обрадор – прим. ВЗГЛЯД) Это же наглядный пример жалкого, отвратительного невежды». Дошло даже до оскорблений в адрес папы римского Франциска, на которого Милей навесил ярлык фашиста и коммуниста в одном лице.

Правительство Колумбии в ответ на оскорбления, прозвучавшие из уст «первого в мире президента-либертарианца», отозвало из Буэнос-Айреса своего посла для консультаций и объявило о высылке дипломатов из посольства Аргентины в Боготе.

Президент Аргентины даже хвастается, что за время нахождения в своем кресле успел испортить отношения с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой, Мексикой, Колумбией. Его стараниями ухудшились связи с Чили и Боливией, наступило охлаждение в контактах с Перу и Эквадором.

И действительно, президент Колумбии предположил, что его аргентинский коллега Хавьер Милей стремится «разрушить или отложить проект интеграции в Латинской Америке». Лопес Обрадор заклеймил Милея «фашистом» и добавил: «Наверно, я и правда недалекий, раз до сих пор не понимаю, как аргентинцы, будучи такими умными людьми, проголосовали за того, кто их презирает как народ».

«Помимо конфронтации с Колумбией, Мексикой и Венесуэлой, Милей создает напряженные отношения с Бразилией и другими соседними странами, что наносит ущерб на коммерческом и политическом уровнях. Его резкие слова рано или поздно могут стать детонатором ситуации конфронтации в латиноамериканском общежитии. А это уже выходит за рамки простых разногласий и чревато взрывом», пишет колумбийская газета El Cambio.

Члены команды Милея пытаются объяснить хамство шефа его желанием говорить прямо и без обиняков все, что он думает. Глава МИД Аргентины Диана Мандино говорит, что слова Милея, назвавшего Петро убийцей и террористом, это не оскорбление, а всего лишь «описание».

Дипломаты говорят на языке дипломатии, следя за каждым словом. Президент Аргентины же, наоборот, в выражениях не стесняется, и это его сторонники трактуют как выражение искренности и привычки рубить правду-матку. Может, это и так, но налицо предпосылки к полному разрушению отношений со всеми соседями – и не по каким-то серьезным политическим причинам, а только из-за несдержанности в риторике.

Зачем президенту Аргентины ссориться с соседями по континенту? Возможно, у этого есть реальные политические причины. Например, чтобы показать и доказать, что он – не такой, как другие лидеры стран Латинской Америки.

Вспомним, что у сегодняшнего главы Аргентины бог один – США. Милею явно нравится доктрина Монро, согласно которой все земли, что на Американском континенте южнее Соединенных Штатов, являются их «задним двором». Обещанная Милеем в предвыборной программе долларизация аргентинской экономики вкупе с приватизацией, которую можно направить в нужное русло, вполне может сделать из Серебряной страны южноамериканский филиал Соединенных Штатов. В условном монолите латиноамериканских государств Аргентина – явно слабое звено, ухватившись за которое США могут раскачать ситуацию себе на пользу. А Аргентина – получить мощного покровителя.

Но может быть все гораздо проще. Хавьера Милея, честно говоря, по-человечески жаль. Журналист Хуан Луис Гонсалес, недавно выпустивший о нем книгу «Сумасшедший. Хавьер Милей, человек, который подчиняется своей собаке», пишет, что «у нынешнего президента было весьма трудное детство. Неспроста тот называет своих отца с матерью «родителями в кавычках» и старается не распространяться о них дальше фразы «они для меня умерли».

«Хавьер был очень одиноким мальчиком, без друзей. Его жизнь не назвать сладкой – ему постоянно твердили, что он неудачник. В доме царило насилие: редкий день отец не бил маленького Хавьера палкой. И создавал специально такие ситуации для мальчика, выход из которых оканчивался неудачей.

Одиночество и отсутствие привязанности привели к тому, что Хавьер убедил себя, будто его собака Конан – его сын. 15 рождественских и новогодних праздников они встречали вдвоем. Вдвоем с собакой. Он даже наливал «сыну» бокал шампанского и ждал, что тот выпьет». Собак, кстати, у Милея на протяжении жизни было четыре. Конан – пятый пес.

Однако человеческая драма политика вполне может привести к политической драме той страны, которую он возглавляет.

«Я считаю, что социальное недовольство Милеем будет возрастать.

Да, он выиграл выборы, сделав то, чего до сих пор никто никогда не делал: пообещав экономическую корректировку и имея меньшинство в обеих палатах. Но он по своей природе аутсайдер и переделать себя уже не сможет, – говорит журналист и пророчит Милею не самое лучшее политическое будущее. – В Аргентине дела обстоят очень плохо. Цифры за эти пять месяцев его правления впечатляют. ВВП упал на 10%, накопленная инфляция за четыре месяца составила 101%, валюта девальвировалась на 140%, а бедность выросла на 12%. Милей может быть сколь угодно новым и эксцентричным, но через несколько месяцев с пустым холодильником он увидит, как люди восстанут против его политики».

В итоге велики шансы, что политический деятель, в резюме которого нескромно отмечено, что он – великий экономист, профессор, автор книг, останется в истории как совсем другой специалист. Профессор по высказываниям, достойным скорее уличных подворотен, чем международной дипломатии. Виртуоз политического хамства.