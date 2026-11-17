Депутат Чернышов: Часть переводов может стать причиной отказа в детском пособии

Tекст: Вера Басилая

«Перевод от бабушки на подарок внуку, возврат долга от знакомого или деньги, которые друзья собрали на общую покупку, могут учитываться при проверке поступлений на банковские счета семьи в рамках эксперимента по назначению единого пособия на детей. Сами по себе такие поступления не означают отказа в выплате – значение имеет общая сумма учитываемых поступлений в сопоставлении с доходами семьи», – заявил Чернышов.

По его словам, новые правила проверки банковских поступлений действуют только в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах с 1 октября по 31 декабря 2026 года. При рассмотрении заявлений на пособие Социальный фонд учитывает не только доходы и имущество семьи, но и общую сумму поступлений на ее банковские счета за расчетный период, передает RT.

При этом переводы между собственными счетами, перечисления между членами семьи, банковские кредиты, налоговые вычеты и подтвержденные доходы от продажи имущества исключаются из расчета. Не учитываются также счета индивидуальных предпринимателей, открытые для ведения бизнеса.

Если общая сумма учитываемых поступлений на счета семьи за расчетный период равна или превышает 200% ее совокупного дохода за тот же период, это является основанием для отказа в назначении пособия. Новые правила касаются заявлений, поданных в период проведения эксперимента, поэтому уже назначенные пособия не пересматриваются.

Обсуждается возможность распространения нового порядка проверки банковских поступлений на другие регионы России с 1 апреля 2027 года. Семьям стоит сохранять документы, подтверждающие происхождение крупных сумм, чтобы при необходимости оспорить решение об отказе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении детского пособия.

В прошлом месяце председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов заявил о пользе сохранения банковских смс.

В конце прошлого года стало известно о решении проверять счета при назначении детских пособий в трех регионах.