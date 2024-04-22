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    22 апреля 2024, 18:05 • В мире

    Новый президент Аргентины превращает в нищих своих сограждан

    Новый президент Аргентины превращает в нищих своих сограждан
    @ REUTERS/Agustin Marcarian

    Tекст: Владимир Добрынин

    Население Аргентины, как заявляется, «больше не может позволить себе покупать хлеб в прежних объемах». Стремительная инфляция привела к резкому повышению уровня нищеты в стране. А это, в свою очередь, стало прямым результатом проамериканских реформ, проводимых только что пришедшим к власти президентом Хавьером Милеем. Как это выглядит?

    Определять размер инфляции в Аргентине в последние четыре месяца стало несложным занятием: нужно просто посчитать, какой день президентствует нынешний национальный лидер Хавьер Милей. Рост цен на базовые продукты в стране, как пишет одно из ведущих аргентинских изданий Pagina 12, составляет практически ровно один процент в день. К 22 апреля их число составило 135. Заголовок Pagina 12 по этому поводу весьма показательный: «Денег нет».

    Проправительственные издания Аргентины при этом любят замечать, что «растет не только цена потребительской корзины, но и зарплаты аргентинцев». Действительно, за четыре месяца средняя зарплата в абсолютных значениях в Аргентине вроде бы выросла. Но еще выше поднялась черта бедности. Итоговый результат четырехмесячных реформ аргентинского президента таков: средняя зарплата в начале декабря 2023 года была выше черты бедности на 15 процентов. Теперь же она находится на 10% ниже нее.

    Межгодовой уровень инфляции (31 марта 2023 – 31 марта 2024 гг.) по данным Обсерватории государственной политики Университета Авельянеды (Undav) «составил 287,9 процента в годовом исчислении и снова стал рекордом со времени последней гиперинфляции в 1991 году».

    «В марте типичной семье из четырех человек требовалось 773 385 песо (около 83 тысяч рублей – прим. ВЗГЛЯД), чтобы не быть бедной. Средняя зарплата официальных работников… достигла в марте 687 000 (около 73 тысяч рублей – прим. ВЗГЛЯД) песо, что представляет собой рост на 11 процентов к февралю, – следует из того же отчета. – Типичному домохозяйству необходимо почти две минимальные зарплаты, чтобы не оказаться в нищете».

    Это только кажется, что 70 тысяч рублей – не такая уж нищенская зарплата. В условиях Аргентины это далеко не так.

    Например, килограмм вареной ветчины в марте стоил 10 445 песо (около 1100 рублей), что в два раза выше цены ноября прошлого года. Средние счета за бытовое потребление электричества на домохозяйство увеличились с 35 000 до 220 000 (23 тысячи рублей). То есть средняя семья должна отдавать треть своих ежемесячных доходов только за электроснабжение. Цены на бензин, кстати, пока еще вполне сносные – литр 95-го стоит $1,1, но это потому что локальным правительством этот сектор все еще дотируется.

    Официальный уровень бедности определяет в Аргентине государственное статистическое предприятие INDEC. Чтобы не считаться бедной, в марте 2024 года аргентинская семья должна была, по данным INDEC, иметь доход не менее 766,146 доллара (612 916 песо, около 62 тысяч рублей). Нищими по мартовским меркам считались те семьи, что не могли заработать в месяц более $442,2 (около 41 тысячи рублей).

    В конце 2023 г. за чертой бедности в Аргентине находилось до 41,7% населения (примерно 19,5 млн человек). В январе текущего года процент находящихся ниже этой планки составил уже 57,4%, отмечают специалисты из Католического университета Аргентины (UCA).

    Увеличение количества нищих хорошо показывает весьма наглядный индикатор – потребление хлеба. «В стране разразился настоящий «хлебный кризис», – отмечает президент Центра промышленных пекарей Мерло Мартин Пинто. – Мы не говорим о нехватке зерна для выпечки. Мы столкнулись с реальной проблемой ее потребления населением. Которое не может позволить себе покупать хлеб в прежних объемах из-за выросшей его стоимости. Потребление готовых хлебобулочных изделий с декабря прошлого года упало на 45%. Многие пекари свернули свой бизнес».

    Сильнейший удар по сектору нанесло правительство, распустившее Стабилизационный фонд аргентинской пшеницы (FETA). Задачей фонда, по словам Пинто, было «смягчение колебания цен на зерно и муку, происходящего из-за роста котировок доллара по отношению к песо». «Официальной причиной закрытия фонда было заявление, что «государственные деньги тратятся впустую», – подчеркивает он. – Теперь цены на муку привязаны к доллару. Вот она – долларизация экономики в действии». Как известно, ориентация Аргентины на доллар и была одним из главных предвыборных обещаний Милея.

    А вот как это выглядит с точки зрения жизни не только людей, но и малого бизнеса. «Как только стемнеет, мы вынуждены закрывать заведение, – горестно вздыхает владелец небольшого бара в Теламе Освальдо. – И еще, между нами, я вам кое-что скажу: мы отключаем холодильник с напитками от сети на ночь, когда уходим, и включаем его снова утром, когда открываем».

    «В нашем районе уже трудно найти забегаловку, где вам предложат помыть руки перед едой – многие отказались от использования водопровода, – по секрету сообщает он. – Мы пока еще держимся. Но вынуждены поднимать цены и видим, как падает численно наша клиентура... Мне приходится брать хлеб в городке поблизости, потому что в нашем две пекарни закрылись. Они не могли платить за аренду помещения.

    Ездить к соседям я вынужден на велосипеде, чтобы сэкономить на бензине. Никакого хлеба «Бимбо», никакого печенья «Орео», никаких сливочных йогуртов, никаких плавленых сыров, никакого оливкового масла».

    Некоторые российские соотечественники, перебравшиеся в свое время в Аргентину в поисках лучшей жизни, пишут в своих блогах, что «да, все вокруг дорожает, но это необходимо». Для достижения всенародного блага, конечно, и проведения рыночных реформ. И дополняют, что «зато Милей активно выполняет свое обещание по сокращению штата чиновников – уволены уже десятки тысяч (никчемных) администраторов разного уровня».

    Здесь необходимо уточнить. Действительно, выступая 27 марта на Международном экономическом форуме Северной и Южной Америки, Хавьер Милей заявлял, что «уже уволено 50 000 сотрудников госучреждений» (не только администраций, но и госпредприятий) и планируется уволить еще 70 000.

    Казалось бы: сколько бюджетных денег благодаря этому шагу сэкономлено. Однако, как свидетельствует аргентинская пресса, это не привело к появлению средств, которые можно было бы направить на какую-то созидательную деятельность. Организацию рабочих мест в госкомпаниях, например. Куда освободившиеся деньги ушли, никто не знает.

    Зато известно, куда пошли и пойдут уволенные десятки тысяч рабочих и служащих. Пополнят ряды безработных, которым для выживания нужны будут пакеты социальной помощи от государства. А это – дополнительные расходы бюджета, которые придадут дополнительное ускорение инфляции и далее по кругу.

    А между тем, доходы бюджета вовсе не растут. Наоборот – растут государственные долги.

    Согласно данным мартовского правительственного отчета, государственный долг Аргентны вырос за год на 33 миллиарда долларов и составил $403,044 млрд. Что эквивалентно 86% ВВП страны. Внешние заимствования составляют 56% ВВП и именно они имеют тенденцию к дальнейшему увеличению.

    Так, например, только МВФ Аргентина должна выплатить в 2024 году МВФ проценты по займу в сумме $1,450 млрд. В 2025 году эта статья выплат той же организации увеличится до $3,473, а в 2026 составит $4,603 млрд. И это без учета того факта, что правительство намерено получить от МВФ дополнительно $7,6 млрд денег в кредит. Удивляться такой динамике не приходится: МВФ ведь и создавался с целью финансового закабаления стран, которым он ссужает деньги, а не для того, чтобы должники могли вернуть взятое и расцвести экономически.

    «Быстрое ускорение цен на продовольствие... не дает повода для оптимизма», – сказал Клаудио Капраруло, директор аналитического агентства Analytica. – Рост бедности и нищеты сегодня – процесс очевидный для всех».

    «Если инфляция снизится, наступит быстрое облегчение. В противном случае нас ждет социальная катастрофа», – так звучит прогноз директора Undav Агустина Сальвиа.

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