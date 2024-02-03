Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Конгресс Аргентины пришел к согласию по реформам президента-либертарианца
Экс-глава МИД Аргентины Кафьеро заявил о превращении пакета реформ президента-либертарианца Милея в «пустую оболочку»
Депутаты Конгресса Аргентины поддержали пакет реформ, предложенных президентом-либертарианцем Хавьером Милеем, но в результате переговоров от первоначальной инициативы осталась только «пустая оболочка», заявил депутат Сантьяго Кафьеро, который в предыдущем кабмине возглавлял МИД.
Пакет реформ обсуждали с оппозиционными блоками три дня. В результате его поддержали 144 депутата, 109 выступили против. Из предложенных Милеем законопроектов исключили значительное число положений – Кафьеро сказал, что из 600 статей осталось меньше половины, передает РИА «Новости».
Кафьеро рассказал, что Милею «остаются только делегированные полномочия». Президент сможет принимать законы вместо Конгресса в административной, экономической, финансовой, тарифной и энергетической сферах, которые объявлены чрезвычайными на срок до двух лет. Кафьеро ожидает «дерегулирования экономики». Он не исключает, что «правительство может влезть в долги, не проводя это через Конгресс».
Ожидается, что приватизация коснется 27 госкомпаний (изначально в список входила 41). Запланированы послабления экологического законодательства в вопросе защиты лесов, ледников и территорий.
Во вторник пройдет голосование по отдельным статьям законопроекта.
Напомним, полиция и жандармерия использовали резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ и водомет против участников антиправительственной манифестации перед зданием Конгресса Аргентины.