Конгресс Аргентины пришел к согласию по реформам президента-либертарианца

Экс-глава МИД Аргентины Кафьеро заявил о превращении пакета реформ президента-либертарианца Милея в «пустую оболочку»

Tекст: Антон Антонов

Пакет реформ обсуждали с оппозиционными блоками три дня. В результате его поддержали 144 депутата, 109 выступили против. Из предложенных Милеем законопроектов исключили значительное число положений – Кафьеро сказал, что из 600 статей осталось меньше половины, передает РИА «Новости».

Кафьеро рассказал, что Милею «остаются только делегированные полномочия». Президент сможет принимать законы вместо Конгресса в административной, экономической, финансовой, тарифной и энергетической сферах, которые объявлены чрезвычайными на срок до двух лет. Кафьеро ожидает «дерегулирования экономики». Он не исключает, что «правительство может влезть в долги, не проводя это через Конгресс».

Ожидается, что приватизация коснется 27 госкомпаний (изначально в список входила 41). Запланированы послабления экологического законодательства в вопросе защиты лесов, ледников и территорий.

Во вторник пройдет голосование по отдельным статьям законопроекта.

Напомним, полиция и жандармерия использовали резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ и водомет против участников антиправительственной манифестации перед зданием Конгресса Аргентины.