Из торгового центра на юго-западе Москвы эвакуировали около 1,5 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

«Произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте на минус первом этаже торгово-развлекательного здания по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1», – передает РИА «Новости» слова представителя экстренных служб столицы.

Он отметил, что до прибытия дежурных подразделений спасателей из здания вывели почти 1,5 тыс. человек. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при пожаре в одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы спасли пять человек.

В понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

Пожар на втором этаже торгового центра в городе Всеволожске Ленинградской области локализовали на площади 2250 кв. метров.