Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Осведомителя украинских террористов осудили на 21 год строгого режима
Россиянина приговорили к длительному тюремному сроку за передачу данных о размещении Вооруженных сил России представителям запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России», сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.
Южный окружной военный суд вынес приговор россиянину, который передавал информацию о российских войсках организации «Легион «Свобода России», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме», – говорится в официальном сообщении ведомства.
По данным следствия, осужденный собирал и передавал террористам сведения о дислокации подразделений российской армии на территории Ростовской области. Уголовное дело расследовалось по статьям о покушении на государственную измену и участии в деятельности террористической организации.
В июне суд в Ростове приговорил женщину к 14 годам лишения свободы за финансирование «Легиона «Свобода России».
В мае военный суд в Новосибирске отправил в колонию двух местных жителей за пропаганду этой террористической организации.
В январе житель Сочи получил 11 лет тюрьмы за передачу боевикам фотографий городских объектов.