Осведомителя украинских террористов осудили на 21 год строгого режима

Tекст: Алексей Дегтярёв

Южный окружной военный суд вынес приговор россиянину, который передавал информацию о российских войсках организации «Легион «Свобода России», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме», – говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным следствия, осужденный собирал и передавал террористам сведения о дислокации подразделений российской армии на территории Ростовской области. Уголовное дело расследовалось по статьям о покушении на государственную измену и участии в деятельности террористической организации.

В июне суд в Ростове приговорил женщину к 14 годам лишения свободы за финансирование «Легиона «Свобода России».

В мае военный суд в Новосибирске отправил в колонию двух местных жителей за пропаганду этой террористической организации.

В январе житель Сочи получил 11 лет тюрьмы за передачу боевикам фотографий городских объектов.